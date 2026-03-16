Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

Cercle Brugge is na 29 speeldagen zeker van de Relegation Play-offs. En dus moeten ze de komende zeven wedstrijden flink aan de bak om op z'n minst degradatie te gaan voorkomen, zoveel is duidelijk. Met coach Onur Cinel?

Cercle Brugge heeft dit seizoen standvastigheid getoond door coach Onur Cinel niet te ontslaan. Een zeer dappere beslissing van De Vereniging. Blijven ze daar ook achter staan met de nakende Relegation Play-offs?

Blijft Onur Cinel op post bij Cercle Brugge?

Makkelijk is het sowieso niet geweest dit seizoen, ook al was het voetbal zelden slecht. Vorig seizoen werd Ferdinand Feldhofer in deze fase van het kampioenschap ontslagen en haalden ze Besnik Hasi net niet in huis.

Ook Jimmy De Wulf kreeg de boel niet op de rails, waardoor Bernd Storck eventjes overkwam van Duitsland voor de wedstrijden tegen Patro Eisden. Dringt zo'n scenario zich ook dit jaar op met Onur Cinel? De supporters zijn niet tevreden en zijn dat al een paar maanden niet.

Bernd Storck is geen optie meer voor de analisten

Ook tegen La Louvière werd de coach bijzonder hard uitgefloten. Komt er dan nu toch nog iemand anders? En wie moet dat dan zijn? Geen makkelijke keuzes. Bij wijze van boutade werd al Bernd Storck opnieuw genoemd.

"Dat zou erover zijn", aldus Franky Van der Elst in Een-Tweetje. "Als ze hem dat vragen, denk ik niet dat hij nog in de auto stapt", pikte ook Hein Vanhaezebrouck meteen in. De komende dagen zal meer duidelijk worden.