Wat doet Cercle Brugge deze week? Van der Elst roert zich: "Dat zou erover zijn"

Cercle Brugge is na 29 speeldagen zeker van de Relegation Play-offs. En dus moeten ze de komende zeven wedstrijden flink aan de bak om op z'n minst degradatie te gaan voorkomen, zoveel is duidelijk. Met coach Onur Cinel?

Cercle Brugge heeft dit seizoen standvastigheid getoond door coach Onur Cinel niet te ontslaan. Een zeer dappere beslissing van De Vereniging. Blijven ze daar ook achter staan met de nakende Relegation Play-offs? 

Makkelijk is het sowieso niet geweest dit seizoen, ook al was het voetbal zelden slecht. Vorig seizoen werd Ferdinand Feldhofer in deze fase van het kampioenschap ontslagen en haalden ze Besnik Hasi net niet in huis.

Ook Jimmy De Wulf kreeg de boel niet op de rails, waardoor Bernd Storck eventjes overkwam van Duitsland voor de wedstrijden tegen Patro Eisden. Dringt zo'n scenario zich ook dit jaar op met Onur Cinel? De supporters zijn niet tevreden en zijn dat al een paar maanden niet.

Ook tegen La Louvière werd de coach bijzonder hard uitgefloten. Komt er dan nu toch nog iemand anders? En wie moet dat dan zijn? Geen makkelijke keuzes. Bij wijze van boutade werd al Bernd Storck opnieuw genoemd. 

Lees ook... 🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?
"Dat zou erover zijn", aldus Franky Van der Elst in Een-Tweetje. "Als ze hem dat vragen, denk ik niet dat hij nog in de auto stapt", pikte ook Hein Vanhaezebrouck meteen in. De komende dagen zal meer duidelijk worden.

OFFICIEEL: Barcelona-socio's hebben gesproken en geven deze voorzitter de macht tot 2031

Deed hij het om een signaal te geven? 'Club Brugge-bestuurders kunnen niét lachen om actie van Leko in Westerlo'

Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

Het ondenkbare kan nog altijd: eén rampscenario volstaat nog om Anderlecht uit play-off 1 te duwen

Paniekvoetbal in Londen: 'Tottenham vreest voor degradatie en neemt na amper maand opnieuw afscheid van coach'

Vanhaezebrouck looft talent van KV Mechelen: "Bij Anderlecht zou hij wellicht kandidaat-Rode Duivel zijn"

🎥 De misser van het weekend kwam uit België: "Het ging heel snel" Interview

🎥 Beelden roepen vragen op: werd Cercle Brugge benadeeld tegen La Louvière?

Na nieuwe tik klinkt er bij Standard vooral één pijnlijk besef Interview

Hannes Van der Bruggen reageert na de keiharde klap: "Enorm slecht"

DAZN verrast alle Belgische voetbalfans met heel leuk nieuws

Gekkenwerk op de slotspeeldag: beslissing van DAZN zorgt voor ongeziene situatie bij videorefs

Patrick Goots wil nog wat kwijt over Fred Vanderbiest na historische PO1-kwalificatie van KV Mechelen

10 miljoen pond boete en transferverbod van een jaar: Chelsea krijgt serieuze tik te verwerken

Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

Genk krijgt ferme boost voor Europese verplaatsing naar Freiburg

Peter Verbeke noemt opvallend genoeg niet deze Anderlecht-transfer zijn slechtste

Marc Degryse is duidelijk na Antwerp-Standard: "Niets te zoeken in PO1"

Vincent Kompany doet iets wat in Duitsland stilaan op de zenuwen werkt

Niet Fred Vanderbiest: deze man is dé grote uitblinker bij KV Mechelen

Kevin De Bruyne doet Napoli meteen dromen van veel meer

La Louvière doet gouden zaak na drievoudige hold-up in Jan Breydel

Opvallende wijziging voor fans van Anderlecht en Union richting bekerfinale

Rudi Garcia zal het ook zien: hoe Sébastien Pocognoli Wout Faes volop aan het omvormen is

Toch nog bibberen en vrezen voor Play-off 1? Anderlecht laat duidelijk van zich horen Reactie

Na historische kwalificatie ligt voor KV Mechelen nog iets veel groters open Opinie

Carl Hoefkens is bijzonder helder over mogelijk ontslag bij NAC Breda na 6-0-vernedering

Emotioneel moment: Anderlecht verrast Benito Raman met bijzonder cadeau na match in Mechelen

Na nieuwe misstap is Guillaume Gillet opvallend duidelijk over Standard

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/03: Nsimba

Peter Vandenbempt heeft bijzonder mooie woorden voor KV Mechelen-trainer Vanderbiest

Een buitenkans? Standard denkt aan deze JPL-spits

Crisis op de Bosuil? Antwerp voor de eerste keer sinds promotiejaar geen deelnemer van Play Off 1 Reactie

Wie blijft in eerste klasse? De situatie is duidelijk voor OH Leuven, La Louvière, Zulte Waregem en Cercle

Na zware afgang onder Carl Hoefkens grijpt NAC Breda naar opvallende maatregel

KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

