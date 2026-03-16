Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer? 'Napoli twijfelt aan toekomst van De Bruyne én Lukaku'

SSC Napoli moet besparen. Vooral de loonlast van de Italiaanse topclub is niet langer houdbaar. Moeten Kevin De Bruyne én Romelu Lukaku vertrekken?

We schreven eerder al dat SSC Napoli twijfelt aan de toekomst van Kevin De Bruyne. Enkel als onze landgenoot bereid is om in te leveren lijkt het huwelijk ook volgend seizoen overeind te blijven.

Ondertussen lonkt een Amerikaans avontuur. Enkele Major League Soccer-clubs tonen interesse, terwijl ook De Bruyne altijd heeft aangegeven dat een avontuur over De Grote Plas hem kan aanspreken.

Speelt er volgend seizoen géén enkele Belg meer bij SSC Napoli?

Maar Corriere del Mezzogiorno weet dat ook de toekomst van Romelu Lukaku door Partenopei in vraag wordt gesteld. Big Rom is ondertussen al enkele weken fit, maar zit aan de bank gekluisterd.

Bovendien loopt het contract van onze landgenoot tot medio 2027. Als Napoli nog iets wil verdienen moet Lukaku komende zomer vertrekken.

Waar ligt de toekomst van Romelu Lukaku?

En dat gaan de fans van RSC Anderlecht wellicht niet graag lezen. De Belgische recordkampioen kan geen transfersom voor Lukaku ophoesten. Of is Big Rom bereid om zelf in de buidel te tasten om na het WK al terug te keren naar het Lotto Park?