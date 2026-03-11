Blijft Kevin De Bruyne na het WK... in de Verenigde Staten? 'Napoli plaatst vraagtekens bij toekomst van Rode Duivel en stelt hem voor keuze'

Kevin De Bruyne stoomt zich bij SSC Napoli klaar voor het WK. Maar dat is niet alles. De Italiaanse topclub verwacht dat onze landgenoot zich de komende maanden bewijst.

Kevin De Bruyne vierde afgelopen weekend zijn rentree na maandenlang blessureleed. Voor de Belgische liefhebber is dat alvast héél goed nieuws: de 115-voudig Rode Duivel trekt komende zomer fit, messcherp én met héél véél goesting naar het WK.

Antonio Conte zal De Bruyne de komende weken geleidelijk aan brengen. Al is de boodschap van Partenopei naar onze landgenoot evenzeer duidelijk: de resterende wedstrijden met Napoli dienen niét louter als voorbereiding op het tripje over De Grote Plas.

Kan SSC Napoli een loon van elf miljoen euro voor Kevin De Bruyne rechtvaardigen?

Het Napolitaanse bestuur stelt zich vragen over de toekomst mét De Bruyne. Dat weten de Italiaanse media. Onze landgenoot verdient jaarlijks zo'n elf miljoen euro in het zuiden van Italië. Kan Partenopei zo'n loon rechtvaardigen?

Het antwoord is duidelijk: niét als het zoals dit seizoen geweest is. De return van De Bruyne op het veld was - uiteraard door zijn maandenlange inactiviteit - nihil. Napoli wil dan ook zekerheid dat onze landgenoot zijn beste of minstens betere niveau nog kan halen.

Komt er dan toch nog een verhuis naar de Major League Soccer?

Het huidige contract van De Bruyne bij Napoli loopt tot medio 2027, plus een optie op een bijkomende jaargang. Het Napolitaanse bestuur wil graag opnieuw rond de tafel om het financiële aspect te bespreken.



Ondertussen blijven enkele Amerikaanse clubs de telefoonlijn open houden. Voetbalt De Bruyne volgend seizoen nog in Napels? Of blijft hij na het WK simpelweg in de Verenigde Staten?