Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden

Beveren is sinds woensdag kampioen. Aan hun om tegen Club NXT te proberen hun ongeslagen status te behouden. Dat is gelukt, maar er werd wel nog eens puntenverlies geleden. Spektakel was er ook te zien in Roeselare.

Club NXT kon de punten zeker nog gebruiken onderaan het klassement, terwijl Beveren ondertussen al kampioen is in de Challenger Pro League. En dus was het afwachten wat er tussen beide ploegen ging gebeuren in Roeselare.

Club NXT komt 2-0 voor tegen Beveren

De Bruggelingen namen het voortouw en dat leidde ook meteen tot een aantal kansen. Sem Audoor kon met twee doelpunten zelfs voor een dubbele voorsprong zorgen aan de rust: 2-0 voor de Bruggelingen tegen een zoekend Beveren.

De tweede helft wilde Beveren alsnog alles op alles zetten om toch nog hun ongeslagen status te gaan behouden. Daartoe was de aansluitingstreffer van Mertens tien minuten na de rust meteen wel een goede zaak.

Beveren houdt ongeslagen status dan toch nog vol

In het slot van de wedstrijd kon Mertens nog gelijkmaken, daarna waren er nog kansen aan beide kanten om de drie punten te pakken. Een derde doelpunt viel er echter niet meer, waardoor het een 2-2 gelijkspel werd.



Beveren blijft zo ook na 28 speeldagen ongeslagen. Het heeft nu 76 op 84 en heeft nog vier speeldagen vol te houden om voor een zeer mooi eindresultaat in de stand te gaan zorgen. Wat wordt het volgende week?