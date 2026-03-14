Preud'homme doet boekje open over relaties van Club Brugge met andere ploegen in Europa

Club NXT is de kweekvijver voor Club Brugge. CEO Guilian Preud'homme is ervan overtuigd dat de beloftenploeg ook nu weer goud in handen heeft richting de toekomst.

Reputatie van Club Brugge

Club Brugge heeft zich de voorbije twee jaar meer dan ooit laten zien in de Champions League. En dat heeft duidelijk ook zijn invloed op de relatie met andere ploegen in Europa.

Dat wordt ook duidelijk op het diner met het bestuur van de tegenstander, daags voor een wedstrijd in de Champions League, zo maatk Guilian Preud’homme duidelijk.

“Vroeger kregen we geen enkele vraag over onze werking. Nu is het tweerichtingsverkeer. Ze vragen zich steeds meer af hoe wij het doen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Maar ook meer en meer trainers willen een week meelopen in het basecamp. “Twee jaar geleden wilden we bij een Spaanse ploeg op bezoek gaan, maar werden we afgewimpeld. Een paar weken geleden waren we plots wél welkom en volgend seizoen komt die ploeg bij ons op bezoek.”

Doorgroeien van huidige generatie bij Club NXT

Zelfs internationale makelaars waarmee Club Brugge geen contact had sturen ploeg een berichtje om blauw-zwart proficiat te wensen met de resultaten. De lichting van 2021 deed het goed en groeide door, maar Preud’homme verwacht ook veel van de huidige generatie. Hoeveel spelers er zullen doorgroeien?





“Minstens de helft, bij Club, in 1A of een equivalent daarvan in het buitenland”, besluit hij. “Maar ze hebben nog tijd nodig. Spelers die doorbreken hebben twee à drie seizoenen en zo'n 30, 40 matchen als basisspeler bij NXT nodig. Deze generatie zit nu aan seizoen één.”