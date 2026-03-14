Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jérémy Taravel werd bevestigd als T1 van RSC Anderlecht tot het einde van het seizoen. Een aanstelling die veel te danken heeft aan de Fransman zelf, en een beetje aan uitzonderlijke omstandigheden. Dit zijn de vijf sleutels tot een mooi verhaal.

1. De band tussen Jérémy Taravel en zijn spelers

Dat zowat iedereen binnen de spelerskern Jérémy Taravel bij zijn voornaam of bijnaam aanspreekt, zegt genoeg: de kleedkamer is gek op "Tara". Sommigen, zoals Thorgan Hazard en Colin Coosemans, geven zelfs toe dat ze het nog altijd moeilijk hebben om hem coach te noemen.

Op lange termijn kan dat een probleem worden - David Hubert heeft daar destijds al wat de gevolgen van gedragen, omdat hij nog met een aantal Mauves bij de Futures had samengespeeld. Maar op korte termijn was dit net wat Anderlecht nodig had. Besnik Hasi werd dan wel gesteund door zijn kleedkamer, hij heeft een sterke persoonlijkheid en de voorbije maanden kreeg hij zijn boodschap steeds moeilijker overgebracht.

Taravel slaagde er dan weer in om iedereen opnieuw op scherp te zetten, door de taal van de kleedkamer te spreken; zijn video's die voor de terugwedstrijd in de bekerhalve finale getoond werden, maakten indruk. Vertrouwen kan in voetbal veel doen, zeker op korte termijn, en de ex-T3 had net dat korte termijn-effect nodig om meteen te scoren.

2. De episode Hubert-Hasi kon niet opnieuw

Jérémy Taravel een paar wedstrijden laten staan en hem dan net voor de Play-offs en die bekerfinale, die hij als het ware miraculeus wist te halen, weer aan de kant schuiven? Na de resultaten en de sfeer van de laatste weken was dat ondenkbaar. Al was het misschien minder ondenkbaar geweest zonder wat er op het einde van vorig seizoen gebeurd is.



Lees ook... KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht

David Hubert kreeg toen zijn kans in omstandigheden die wat deden denken aan de aanstelling van Taravel... maar werd vervolgens net voor de Play-offs ontslagen om Besnik Hasi te halen, nochtans in de problemen bij KV Mechelen. Het publiek begreep het niet. De resultaten waren rampzalig.

Als Michael Verschueren en Kenneth Bornauw zich op dezelfde manier hadden gedragen, was dat een bijzonder negatief signaal geweest bij het begin van hun gezamenlijke bewind. We weten het: het Anderlecht-publiek is geduldig, maar is de voorbije jaren ook steeds meer geïrriteerd geraakt door de keuzes van het bestuur. Het huidige board heeft duidelijk lessen getrokken.

3. Taravel maakte ook stevige keuzes

Jérémy Taravel heeft het voetbal bij Anderlecht niet compleet op zijn kop gezet. Maar hij durfde wel duidelijke, stevige keuzes te maken. Lucas Hey uit de ploeg, Thorgan Hazard als "valse 9", nieuwkomers Sikan en Da Costa opzijgezet, De Cat een lijn hoger op het veld, Degreef bijna altijd in de ploeg: dat zijn niet bepaald beslissingen van een assistent zonder ideeën.

Door te tonen dat hij er ook staat om zijn eigen visie te brengen (zo benadrukte hij bijvoorbeeld dat Hazard als valse 9 al langer in zijn hoofd speelde), liet Taravel zien dat hij potentieel heeft als trainer. Niemand weet vandaag of hij een topcoach wordt, maar als hij tijdens zijn weken als tussenpaus "niets" had laten zien, was hij vermoedelijk niet bevestigd.

4. Anderlecht blonk uit in de grote matchen

Nog een punt dat in het voordeel speelde van de ondertussen fulltime coach van RSCA: ook al hadden de Mauves het lastig in "kleine" matchen (zoals op Zulte Waregem), tijdens de grote afspraken stonden ze er wel. De halve finale tegen Antwerp natuurlijk, maar ook - en vooral - de verplaatsing naar Jan Breydel, waar RSCA Club Brugge uit zijn spel haalde en een punt meenam dat achteraf toch wat te weinig smaakte.

Je kan het zelfs zo stellen: die wedstrijd in Brugge was minstens even overtuigend als de nipte zege van vorig jaar november tegen hetzelfde blauw-zwart. De intensiteit van vorige zondag: dat is wat Taravel moet proberen doortrekken naar de bekerfinale en de Play-offs. Zeker in de bekerfinale, het laatste grote doel van de Mauves dit seizoen. De beslissing was misschien al eerder genomen, maar "Tara" bevestigen na een stevige 5-0-nederlaag in Brugge zou wellicht een stuk moeilijker geweest zijn.

5. Ja, Taravel heeft ook... geluk

Tot slot, en omdat het helemaal geen schande is om het toe te geven: Jérémy Taravel weet zelf ook dat hij op de juiste plek op het juiste moment zit, en profiteert van uitzonderlijke omstandigheden (al zijn die misschien iets minder uitzonderlijk dan ze "zouden moeten" zijn bij een club als Anderlecht). Dat eerst Biglia en daarna Still opstappen, dat de Saoedische club van Alfred Schreuder dan weer de deur dicht houdt, en dat de T1-kandidaten één voor één wegvallen: dat had niemand zien aankomen.

Maar je hebt alleen maar geluk als je de kans grijpt, en Jérémy Taravel heeft dat perfect gedaan. RSCA ziet hierin meteen een uitweg om wat ademruimte te creëren en tegelijk de nodige coach, maar ook (dat zouden we bijna vergeten) de sportief directeur te kunnen zoeken. Loopt Taravel het in dit seizoenseinde mis? Dan zal niemand hem verwijten maken, en zullen maar weinig mensen Anderlecht verwijten dat het deed wat analisten en supporters al wekenlang vroegen door hem aan te stellen. Niets te verliezen voor geen van beide partijen? Zo lijkt het wel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (15/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Mechelen

Meer nieuws

KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht Interview

KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht

17:30
2
Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

16:00
LIVE: Wordt voetballogica gerespecteerd in duel tussen eerste en laatste in Jupiler Pro League? Live

LIVE: Wordt voetballogica gerespecteerd in duel tussen eerste en laatste in Jupiler Pro League?

18:22
Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA Interview

Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA

13:15
Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden

Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden

18:45
Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

12:30
Thibaut Courtois en Sporting Hasselt? Johan Boskamp zegt wat hij ervan vindt

Thibaut Courtois en Sporting Hasselt? Johan Boskamp zegt wat hij ervan vindt

18:30
Vijf dolle minuten: OH Leuven doet een geweldige zaak in strijd tegen degradatie

Vijf dolle minuten: OH Leuven doet een geweldige zaak in strijd tegen degradatie

17:57
Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen

Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen

18:00
1
Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

09:30
19
OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

16:00
1
Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

16:30
Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

08:00
1
Lierse haalt uit naar arbitrage: "Simpelweg verkloot"

Lierse haalt uit naar arbitrage: "Simpelweg verkloot"

16:50
Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

07:20
Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

15:30
Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

15:00
Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

14:30
Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

15:15
Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

13:45
Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

14:00
3
Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

13:00
1
Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

13:30
Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

11:00
2
Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

12:00
"In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet"

"In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet"

10:30
7
Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

11:30
LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

10:15
Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist" Reactie

Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist"

09:15
Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

10:00
Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

08:40
1
Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

09:00
Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

08:20
Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

07:40
Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck Reactie

Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck

07:10
Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes Interview

Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes

20:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/03 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben" Snoek Snoek over Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen ontleder ontleder ontleder ontleder over KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht Roger Collin Roger Collin over Charleroi - OH Leuven: 0-0 filip hendrix filip hendrix over Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over "In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet" EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes CringeMedia CringeMedia over Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière Dantie Dantie over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd Goro Goro over OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved