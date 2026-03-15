Vader ergert zich dood aan één ding van Nathan De Cat

Nathan De Cat is als een komeet omhoog geschoten dit seizoen. De toekomst lacht de speler van RSC Anderlecht alleen maar toe.

Als er één speler zich in de kijker gespeeld heeft dit seizoen bij RSC Anderlecht, dan is het wel Nathan De Cat. De youngster maakt een ongelofelijke progressie.

De Cat staat daardoor ook in de belangstelling van heel wat Europese ploegen. Het is uitkijken of hij deze zomer nog langer bij RSC Anderlecht blijft of andere oorden opzoekt.

Vader Jens De Cat is leerkracht Lichamelijke Opvoeding en voetbaltrainer en heeft zijn zoon altijd van heel dichtbij opgevolgd. Nathan is voor hem geen moeilijke jongen, al ergert hij zich aan één ding verschrikkelijk.

“Ik heb hem al tien keer gezegd andere scheen­lappen te kopen: grotere, in verschillende kleuren. Vroeger zei ik tegen Nathan: 'Als je het veld op stapt met afgezakte kousen zoals Noa Lang, heb je geen goesting in die match.'”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Maar een effect had het totaal niet op zijn zoon. “Hij blijft het doen. En aangezien het niet verboden is, heb ik er niets aan te zeggen”, besluit hij met een lach.