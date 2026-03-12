Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd

Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd
De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft beslist dat de wedstrijd RFC Seraing - KV Kortrijk wordt toegekend aan KV Kortrijk met een forfaitscore. Door de 0-3 doen De Kerels een prima zaak in de strijd om promotie.

KV Kortrijk heeft er drie puntjes bij. Dat hebben De Kerels laten weten in een persbericht dat ze deelden op hun eigen webstek: "De uitspraak volgt op de zitting van vrijdag 6 maart 2026 over het dossier rond de wedstrijd RFC Seraing – KV Kortrijk."

KV Kortrijk mag er drie punten bijschrijven

"Die wedstrijd werd op zaterdag 21 februari afgelast. KV Kortrijk neemt kennis van deze uitspraak. Voor de club bevestigt deze beslissing wat vanaf het begin duidelijk was", zijn De Kerels in hun nopjes over de uitspraak.

"De club richt nu de blik vooruit en kijkt uit naar een sportieve verderzetting van de competitie in de komende weken", klinkt het nog. Voor Kortrijk was het na de brand in Seraing al meteen duidelijk dat ze de drie punten wilden en zouden eisen.

Hoe belangrijk wordt deze beslissing in de promotiestrijd?

Ze krijgen nu wat dat betreft ook gelijk. Ze doen zo ook een geweldige zaak in de strijd om de promotie. De kloof met Beerschot is opnieuw vier punten en bovendien heeft Kortrijk ook nog een wedstrijd minder gespeeld.

De Kerels hebben nog vijf wedstrijden om het af te gaan maken, Beerschot nog vier om toch nog ultiem over Kortrijk te springen. De top-2 van het klassement promoveert rechtstreeks naar de Jupiler Pro League, het nummer drie speelt met de nummers vier, vijf en zes nog play-offs.

Seraing
KV Kortrijk

