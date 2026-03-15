Geloof bij Dender ebt volledig weg: "Zelfs als we La Louvière twee keer kloppen..."

Dender verloor zaterdag met 2-0 van leider Union SG. Nochtans zag het er een uur lang goed uit voor de hekkensluiter van de Jupiler Pro League.

Goed meegespeeld op Union

Dender zette een solide verdediging neer op bezoek bij de competitieleider, maar op het uur was het uiteindelijk toch prijs voor de Brusselaars.

“In de eerste helft begonnen we sterk aan de partij en alles verliep volgens plan”, vertelt Luc Marijnissen aan Het Belang van Limburg. “Een gelijkspel zat er zeker in, maar op het einde blijven we toch weer met nul punten achter en dat smaakt zuur.”

Zonde noemt de Nederlander het, want de situatie omdraaien wil maar niet lukken. Hij hield er een baalgevoel aan over, want het is niet zo dat zijn ploeg weggespeeld wordt.

Focus op barragematchen

En ook wat komt na het einde van de reguliere competitie belooft niet veel goeds door de grote achterstand. “De Relegation Play-offs worden een moeilijk verhaal. We hopen nog op een wonder, maar het ziet er niet goed uit”, is Marijnissen duidelijk.

Lees ook... Een typisch Union-verhaal: "Kijk waar ik twee maanden geleden stond"›

Het is beter van al verder te kijken dan de volgende fase. “Zelfs als we La Louvière twee keer kloppen, is de kloof nog niet gedicht. We bereiden ons dan ook voor op de barragematchen tegen de ploeg van de Challenger Pro League”, besluit hij.