Union SG Union SG
2-0
FCV Dender EH FCV Dender EH
Mateo Biondic 59'
1-0
Kevin Rodriguez 80'
2-0
Datum: 14/03/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29
Union heeft aan een goed halfuur genoeg om hekkensluiter Dender opzij te zetten in glansloze overwinning
Foto: © photonews

Zonder hard uit te halen, heeft Union dankzij een sterk halfuur met 2-0 gewonnen van Dender. Union startte zwak maar de in de basis debuterende Biondic brak de ban op het uur. Ook diens invaller Rodriguez liet van zich horen en verdubbelde de score. Al zijn er opnieuw ook kopzorgen voor Hubert..

Bij competitieleider Union kreeg winteraankoop Mateo Biondic zijn eerste basisplaats tegen hekkensluiter Dender in de hoop om zo goed mogelijk de geblesseerde Promise David te vervangen. Net als Union was het voor Dender vooral zaak om punten te pakken om de rechtstreekse concurrenten een hak te zetten. Want het duel tussen Union en Dender was het enige van de voorlaatste speeldag waar geen van beide ploegen nog van play off kon wisselen.

De thuisploeg begon met het meeste balbezit aan de partij en linkerwingback Guilherme Smith dwong Dender-doelman Gallon meteen tot ingrijpen op een scherpe voorzet. Een voorbode voor een aangename eerste helft? Niet bepaald. 

Gedurende de ganse eerste helft lukte het Union niet om maar één schot tussen de palen te produceren. Yannick Ferrera had zijn blok goed opgesteld waardoor Union amper 0,04 xG bij elkaar gevoetbald kreeg. Aan de overkant was de beste kans van de eerste helft voor de bezoekers. Na een corner klom Mbamba het hoogste aan de eerste zone maar Scherpen reageerde zeer goed met een reflex en duwde de bal uit zijn doel.

Er moest duidelijk uit een ander vaatje getapt worden de tweede helft en dat moest zonder Scherpen gebeuren. De Nederlander ondervond opnieuw last van zijn blessure die hem eerder al een maand aan de kant zette en werd tijdens de rust vervangen door Chambaere.

Het eerste prikje na rust was ook van Denderse makelij maar Burgess stond goed opgesteld. Daarna nam Union dan toch het heft in handen. Zo liet El Hadj van dichtbij de netten trillen nadat een doorgekopte voorzet van Khalaili tot bij hem kwam maar de vlag ging terecht de lucht in. Het was echter slechts uitstel en geen afstel want 5 minuten later galmde Vamos A La Playa wel door de boxen in het Dudenpark.

Er was bijna geen ruimte door het stevige blok maar plots was er dan toch een transitiemoment voor Union. Van de Perre speelde Zeneli aan en die liet Gallon aan de grond genageld. De bal ging echter niet in doel maar tegen de paal. Met een gelukje botste de bal pardoes tot bij Biondic die van dichtbij via de lat zijn rekening bij Union opende.

De ban leek gebroken voor Union dat vanaf dat moment gevaarlijker was dan in het uur daarvoor. Smith en invaller Schoofs kregen hun pogingen echter net niet gekadreerd om hun ploeg op een comfortabele dubbele voorsprong te zetten.

Uiteindelijk was het centrale verdediger Ross Sykes die voor dat extra zetje zorgde. Van ver probeerde hij met het hoofd een lob dat iets weg had van de kopbal van Jan Vertonghen tegen Japan in 2018. Gallon kon met veel moeite de bal uit zijn bovenhoek duwen maar was kansloos op de rebound van Rodriguez van dichtbij.

Schaapjes op het droge voor Union, dat zijn grip op de match wat losser liet maar Dender al doodgenepen had als een wurgslang. Union heeft volgende week aan een puntje genoeg tegen STVV om de reguliere competitie als winnaar af te sluiten. Dender blijft kansloos onderaan bengelen.

Opstellingen

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 45' 7.1 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Mac Allister Kevin 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 38/45 (84.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Burgess Christian 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 50/61 (82%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Sykes Ross 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 38/50 (76%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Smith Guilherme 86' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Van de Perre Kamiel 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 43/54 (79.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Zorgane Adem 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 47/50 (94%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Khalaili Anan 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 42/50 (84%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Ait El Hadj Anouar 63' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Zeneli Besfort 79' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/29 (62.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
Biondic Mateo 63' -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
Bank
Chambaere Vic 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Rodriguez Kevin 27' 6.9 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 27' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
François Guillaume 0'  
Giger Marc 4' 6.3  
Patris Louis 11' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
Sylla Massiré 0'  
Leysen Fedde 0'  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 7.4 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Ferraro Fabio 84' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 36/45 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Goncalves Bryan 84' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 60/78 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 2
Marijnissen Luc 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 43/50 (86%)
Sambu Marsoni   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 41/44 (93.2%)
  • Succesvolle dribbels: 2/7 (28.6%)
Mbamba Noah 84' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Rodes Nathan 76' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Viltard Malcolm 76' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
Kvet Roman 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 28/37 (75.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Toshevski David 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Hrnčár David 68' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 8/17 (47.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Bank
De Kerf Bo 0'  
Oratmangoen Ragnar 14' 6.4 -
Koton Krzysztof 0'  
Attah Kadiri Jordan 6' 6.3  
Acquah Desmond 14' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
Jahanbakhsh Alireza 6' 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
Dietsch Guillaume 0'  
Daali Amine 22' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 0-0 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/03 La Louvière La Louvière
