Een typisch Union-verhaal: "Kijk waar ik twee maanden geleden stond"

Union SG won zaterdagavond met 2-0 van Dender. Mateo Biondic scoorde op het uur het eerste doelpunt voor de Brusselaars.

Eerste basisplek en meteen scoren voor Biondic

Tot nu toe speelde Mateo Biondic nooit meer dan een kwartier mee bij Union SG, maar zaterdagavond zette hij met een doelpunt zijn ploeg op weg naar de zege op bezoek bij Dender.

Het was zijn eerste basisplek sinds hij in januari in Brussel arriveerde. “Ik ben heel dankbaar”, zei de 22-jarige spits na afloop van de wedstrijd bij Sporza.

Zeker als je bekijkt wel parcours hij heeft afgelegd, een typisch Union-verhaal. “Het is echt een zegen dat ik twee maanden geleden nog in de Duitse vierde klasse speelde en nu in de Jupiler Pro League sta en de kans krijg om te scoren. Ik ben echt blij.”

Grote aanpassing

Biondic moet vooral aanpassen aan de snelheid van uitvoering, maar ook aan het fysieke spel moet hij zich aanpassen. Dat vraagt tijd, maar dat is er niet door alle blessures binnen het elftal.

“In de eerste helft volgde ik het wedstrijdplan en bleef ik vooraan. Ik had niet veel balcontact, maar ik wachtte geduldig af in de zestien en in de tweede helft kon ik scoren”, klinkt het.

Uiteindelijk verdubbelde Union SG nog de score. “Dat Rodriguez ook scoorde is alleen maar goed richting de play-offs, ik ben ook blij voor hem dat hij scoorde”, besluit Biondic.

