Ex-speler van topclubs in JPL: "Ik rook al sinds mijn veertiende, ik ging 300 keer per jaar naar McDonald's"

Ex-speler van topclubs in JPL: "Ik rook al sinds mijn veertiende, ik ging 300 keer per jaar naar McDonald's"
Op weg naar een terugkeer in de Jupiler Pro League met SK Beveren heeft Christian Brüls nooit echt geleefd volgens het stramien van een profvoetballer. Zelfs tijdens zijn passages bij Standard en KAA Gent rookte de middenvelder en at hij geregeld bij McDonald's.

Het is één van de mooie verhalen achter de comeback van SK Beveren. Op zijn 37ste staat Christian Brüls op het punt om opnieuw de elite te halen, na een ijzersterk seizoen met zestien beslissende acties in de Challenger Pro League.

De voormalige speler van Standard, AA Gent, Eupen, Stade Rennais en Westerlo moet zijn contract wel nog verlengen, want dat loopt af aan het einde van het seizoen. Een vervolg dat voor beide partijen eigenlijk vanzelfsprekend lijkt.

Christian Brüls, een goede vriend van Radja Nainggolan?

Christian Brüls keert dus terug naar de Jupiler Pro League, maar dat betekent niet dat hij zijn levensritme zal aanpassen. Dat was trouwens nooit echt dat van een voorbeeldige profvoetballer. In een gesprek met onze collega’s van de RTBF sprak hij zonder omwegen over de gewoontes die zijn carrière mee hebben bepaald.

"Buiten het veld ben ik duidelijk geen voorbeeldprof. Tussen mijn 18 en 26 ging ik minstens 300 keer per jaar naar een frituur of naar McDonald’s", vertelde hij.


"En tot een jaar geleden dronk ik 19 jaar lang drie liter cola per dag. Ik rook sinds mijn 14de en ik heb sinds mijn 22ste nooit nog een fitnesszaal vanbinnen gezien. Maar zolang ik geen fysieke problemen heb en ik breng wat ik moet brengen voor de ploeg, doe ik gewoon voort", besloot hij. Een dagelijkse routine waar Radja Nainggolan zich ongetwijfeld in zou kunnen vinden.

Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

Dit ziet er echt niet goed uit: Ivan Leko komt met eerste update over geblesseerde Hans Vanaken

Bryan Heynen spreekt duidelijke taal voor derby tegen STVV

Club Brugge boekt krappe zege tegen Westerlo, maar grote zorgen om Vanaken

Dit gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League

Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby

Preud'homme doet boekje open over relaties van Club Brugge met andere ploegen in Europa

17 goals in zijn eerste profseizoen: chouchou van Stijn Stijnen in het vizier van meerdere clubs uit 1A

Besnik Hasi spreekt klare taal over ontslag van Lucas Biglia

Stad Brugge brengt geluk: 12 op 12 op komst?

Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden

Union heeft aan een goed halfuur genoeg om hekkensluiter Dender opzij te zetten in glansloze overwinning

📷 Deel van supporters van ploeg uit Challenger Pro League boycotten thuiswedstrijd

🎥 Kompany reageert furieus na gelijkspel tegen Bayer Leverkusen

"Dat verhaal is bekend in onze groep": Max Dean haalt onwaarschijnlijk KAA Gent-moment boven

Wat als Beerschot de promotie pakt? Ex-speler en -trainer geeft raad aan Messoudi

Vijf dolle minuten: OH Leuven doet een geweldige zaak in strijd tegen degradatie

KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht

Thibaut Courtois en Sporting Hasselt? Johan Boskamp zegt wat hij ervan vindt

Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen

Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming

Lierse haalt uit naar arbitrage: "Simpelweg verkloot"

Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA

Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

