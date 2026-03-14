Ex-speler van topclubs in JPL: "Ik rook al sinds mijn veertiende, ik ging 300 keer per jaar naar McDonald's"

Op weg naar een terugkeer in de Jupiler Pro League met SK Beveren heeft Christian Brüls nooit echt geleefd volgens het stramien van een profvoetballer. Zelfs tijdens zijn passages bij Standard en KAA Gent rookte de middenvelder en at hij geregeld bij McDonald's.

Het is één van de mooie verhalen achter de comeback van SK Beveren. Op zijn 37ste staat Christian Brüls op het punt om opnieuw de elite te halen, na een ijzersterk seizoen met zestien beslissende acties in de Challenger Pro League.

De voormalige speler van Standard, AA Gent, Eupen, Stade Rennais en Westerlo moet zijn contract wel nog verlengen, want dat loopt af aan het einde van het seizoen. Een vervolg dat voor beide partijen eigenlijk vanzelfsprekend lijkt.

Christian Brüls, een goede vriend van Radja Nainggolan?

Christian Brüls keert dus terug naar de Jupiler Pro League, maar dat betekent niet dat hij zijn levensritme zal aanpassen. Dat was trouwens nooit echt dat van een voorbeeldige profvoetballer. In een gesprek met onze collega’s van de RTBF sprak hij zonder omwegen over de gewoontes die zijn carrière mee hebben bepaald.

"Buiten het veld ben ik duidelijk geen voorbeeldprof. Tussen mijn 18 en 26 ging ik minstens 300 keer per jaar naar een frituur of naar McDonald’s", vertelde hij.



"En tot een jaar geleden dronk ik 19 jaar lang drie liter cola per dag. Ik rook sinds mijn 14de en ik heb sinds mijn 22ste nooit nog een fitnesszaal vanbinnen gezien. Maar zolang ik geen fysieke problemen heb en ik breng wat ik moet brengen voor de ploeg, doe ik gewoon voort", besloot hij. Een dagelijkse routine waar Radja Nainggolan zich ongetwijfeld in zou kunnen vinden.