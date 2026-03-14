Dit gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League

Vandaag werden vier wedstrijden afgewerkt in de Challenger Pro League. Daar zijn we ondertussen al toe aan de 30ste van 34 speeldagen.

Vrijdag wonnen Eupen en Patro Eisden hun wedstrijd al in de Challenger Pro League. In de vooravond boog kampioen SK Beveren een 2-0-achterstand tegen Club NXT om tot een 2-2-gelijkspel.

Vanavond stonden nog drie matchen op de agenda. Dit zijn de eindstanden en de doelpuntenmakers van deze wedstrijden in de tweede klasse:

Seraing – Jong Genk 2-2

Na amper tien minuten trapte Djoully Nzoko de bezoekers al op voorsprong. Iets na het half uur verdubbelde Ayumu Yokoyama de voorsprong. Tien minuten na de rust scoorde Hemsley Akpa-Chukwu de aansluitingstreffer. 20 minuten voor tijd zorgde Muland voor de gelijkmaker.

Club Luik – Beerschot 0-1

Arnold Vula zette Beerschot na 18 minuten op voorsprong. Die score bleef tot aan de rust op het bord staan. Ook in de tweede helft vielen er geen doelpunten meer en pakte Beerschot de drie punten.

Kortrijk – Olympic Charleroi 3-1

Het was feest in Kortrijk. De ploeg vierde, zonder Glenn Verbauwhede, zijn 150ste verjaardag. Al leverde de feeststemming voor de rust geen doelpunten op. Ilan Hurtevent zette de thuisploeg op het uur op voorsprong. Amper 6 minuten later stonden de bordjes dankzij een goal van Luca Ferrara weer in evenwicht.



Het venijn zat hem echter in de staart voor Charleroi. In de 91ste minuut zorgde Boris Lambert voor de 2-1. Het feest kon pas helemaal losbarsten toen het 3-1 werd via Ambrose.

Zondag staan nog twee matchen op de agenda. Lokeren ontvangt, met een deel van de fans afwezig, Jong Gent. Ook Lommel en Francs Borains geven elkaar partij.