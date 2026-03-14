🎥 Kompany reageert furieus na gelijkspel tegen Bayer Leverkusen

Bayern München speelde 1-1-gelijk op bezoek bij Bayer Leverkusen. Een succes op zich, want de ploeg van Vincent Kompany eindigde de partij met zijn negenen.

Vincent Kompany was op zijn minst gezegd not amused met de gang van zaken in deze wedstrijd in de Bundesliga. Hij haalde maar liefst drie fases aan waarbij hij het niet eens was met de scheidsrechter van dienst.

Afgekeurde gelijkmaker

“Wat had Jonathan Tah moeten doen bij zijn doelpunt?”, zei Kompany, geciteerd door Het Laatste Nieuws. “De bal stuiterde via zijn arm tegen zijn voet, er was geen beweging. Als je hebt gevoetbald, weet je waar ik het over heb.”

Afgekeurde goal van Kane

Ook Harry Kane zag, na de rust, een goal afgekeurd worden. Volgens de VAR was het hands. “Ook dat snap ik niet. Voor mij was dat een geldig doelpunt.”

Rode kaart Diaz

De rode kaart van Jackson noemde hij geheel terecht. “Maar die van Diaz... Dat begrijp ik niet.” De speler kreeg een tweede gele kaart voor een schwalbe.

Onze landgenoot reageerde bijzonder furieus, maar gaf zijn eigen ploeg wel een compliment. “Ik ben ongelooflijk trots op de mentaliteit van de jongens”, besloot hij.

Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen

LIVE: Ferme domper voor Leko die sterkhouder niet kan laten starten, deze elf voor Westerlo

Union heeft aan een goed halfuur genoeg om hekkensluiter Dender opzij te zetten in glansloze overwinning

📷 Deel van supporters van ploeg uit Challenger Pro League boycotten thuiswedstrijd

"Dat verhaal is bekend in onze groep": Max Dean haalt onwaarschijnlijk KAA Gent-moment boven

Wat als Beerschot de promotie pakt? Ex-speler en -trainer geeft raad aan Messoudi

Kampioen Beveren moet tot het gaatje om ongeslagen status te behouden

Thibaut Courtois en Sporting Hasselt? Johan Boskamp zegt wat hij ervan vindt

Vijf dolle minuten: OH Leuven doet een geweldige zaak in strijd tegen degradatie

KV Mechelen-trainer Vanderbiest spreekt klare taal over De Cat, Hazard en heel Anderlecht

Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming Analyse

Jérémy Taravel is hoofdcoach van Anderlecht: vijf redenen voor zijn onwaarschijnlijke benoeming

Lierse haalt uit naar arbitrage: "Simpelweg verkloot"

Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

OFFICIEEL: Jonge Belgische middenvelder van Anderlecht kiest voor Congo

Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Johan Boskamp is duidelijk over beslissing van Anderlecht rond Jérémy Taravel

Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

Stijn Stijnen maakt zich sterk: "We hebben ze weggeblazen"

Duidelijke frustraties: bij Cercle zijn ze het stilaan grondig beu en Onur Cinel zegt ook waarom

Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA

Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

"In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet"

Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist"

Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

Bundesliga

 Speeldag 26
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-0 FC St. Pauli FC St. Pauli
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 Bayern München Bayern München
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-1 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 FC Augsburg FC Augsburg
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-0 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Hamburger SV Hamburger SV 1-1 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen 15/03 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Freiburg Freiburg 15/03 Union Berlin Union Berlin
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 15/03 RB Leipzig RB Leipzig

Snoek over Negenkoppig Bayern München van Kompany overleeft complete chaos tegen Bayer Leverkusen
