🎥 Kompany reageert furieus na gelijkspel tegen Bayer Leverkusen

Bayern München speelde 1-1-gelijk op bezoek bij Bayer Leverkusen. Een succes op zich, want de ploeg van Vincent Kompany eindigde de partij met zijn negenen.

Vincent Kompany was op zijn minst gezegd not amused met de gang van zaken in deze wedstrijd in de Bundesliga. Hij haalde maar liefst drie fases aan waarbij hij het niet eens was met de scheidsrechter van dienst.

Afgekeurde gelijkmaker

“Wat had Jonathan Tah moeten doen bij zijn doelpunt?”, zei Kompany, geciteerd door Het Laatste Nieuws. “De bal stuiterde via zijn arm tegen zijn voet, er was geen beweging. Als je hebt gevoetbald, weet je waar ik het over heb.”

Afgekeurde goal van Kane

Ook Harry Kane zag, na de rust, een goal afgekeurd worden. Volgens de VAR was het hands. “Ook dat snap ik niet. Voor mij was dat een geldig doelpunt.”

Rode kaart Diaz

De rode kaart van Jackson noemde hij geheel terecht. “Maar die van Diaz... Dat begrijp ik niet.” De speler kreeg een tweede gele kaart voor een schwalbe.

Onze landgenoot reageerde bijzonder furieus, maar gaf zijn eigen ploeg wel een compliment. “Ik ben ongelooflijk trots op de mentaliteit van de jongens”, besloot hij.



