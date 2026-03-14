Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

Besnik Hasi heeft zich scherp uitgelaten over het transferbeleid bij RSC Anderlecht. Volgens de voormalige coach had hij weinig inspraak in de samenstelling van de kern en werd de sportieve lijn vooral elders bepaald.

“Bij het begin van de voorbereiding heb ik een discussie gehad met Olivier Renard. Hij heeft me letterlijk gezegd: ‘Ik stel de kern samen.’ De ‘message’ was duidelijk", vertelt hij in HLN.

Danylo Sikan moest Hasi niet hebben

Over specifieke transfers is Hasi duidelijk. “Danylo Sikan? Die wou ik niet. Niet op het einde van de zomer, niet in de winter. Helemaal niet.” Ook de komst van Mihajlo Ilic en Yasin Özcan kon hem niet overtuigen. “Ik wou een ervaren centrale verdediger naast Hey. Persoonlijkheid en kwaliteit, daar had Anderlecht nood aan.”

Hasi verwijst naar gemiste opportuniteiten. “Chancel Mbemba was transfervrij. Ik heb lang met hem gepraat. De club deed haar best, maar het was financieel niet mogelijk. Uiteindelijk zijn we bij Ilic en Özcan uitgekomen. Twee jongens die nog opgeleid moesten worden. Ik was geen voorstander, nee.”

Hasi begreep niet waarom er zoveel middenvelders werden gekocht

Volgens de coach leidde dat tot een opvallende situatie in de defensie. “Het is niet normaal dat Marco Kana je beste verdediger was. Kana was afgeschreven, hij moest vertrekken. Maar hoe meer vertrouwen hij kreeg, hoe meer hij een leider werd.” Ook de ontwikkeling van de jonge Nathan De Cat stemt hem tevreden. “Nathan heeft fouten gemaakt, maar ik heb hem gezegd: ‘Jij moet gewoon spelen. Al de rest is mijn fout.’”

Nog een succesverhaal is Nilson Angulo. “Bij Angulo was het geloof nul geworden. Ik heb hem apart genomen en gezegd dat hij dit voor de rest van zijn carrière zou meedragen als hij vertrok voor een paar duizend euro meer. Ik dacht dat hij 12 à 15 miljoen euro zou opbrengen. Het zijn er 20 geworden.”



Koop niet n'importe quoi

Ook de vele middenvelders in de kern begrijpt Hasi niet. Over namen als Enric Llansana, Nathan Saliba en Cedric Hatenboer zegt hij dat er te weinig samenhang was in het beleid. “Saliba brengt intensiteit, maar hij is geen ‘6’. Hatenboer heeft kwaliteiten, maar kende problemen. Waarom zoveel middenvelders kopen als je weet dat De Cat eraan komt? Daarom zeg ik: de voetbalknowhow bij Anderlecht moet beter.”

Tot slot pleit Hasi voor meer expertise binnen de structuur. “Twee, drie bekwame mensen met ervaring, die weten waar Anderlecht voor staat en talent herkennen. En als je koopt, koop dan kwaliteit. Niet ‘n’importe qui’. Investeer dan liever elders met je geld.” Hij benadrukt ook dat hij zijn bedenkingen intern heeft gedeeld. “Ik heb het niet alleen over mijn ontslag gehad, maar ook over de werking binnen Anderlecht. Ik heb het over voetbalknowhow gehad.”