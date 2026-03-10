"Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten"

Hein Vanhaezebrouck vindt niet dat RSC Anderlecht de aankoopoptie op Moussa Diarra moet lichten. Volgens de analist is de verdediger nog niet overtuigend genoeg in zijn spel.

Wij hadden al een lans gebroken om Diarra zeker te kopen, maar daar gaat Vanhaezebrouck niet in mee. “Met de commentaar dat Anderlecht de optie moet lichten op Moussa Diarra ben ik het niet eens", zei Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. Hij benadrukt dat er defensief te veel gaten vallen wanneer Diarra speelt.

Een belangrijk kritiekpunt is dat het middenveld onvoldoende ondersteuning biedt. Hij haalt voorbeelden uit de match tegen Club Brugge. “Sabbe en vooral Seys kwamen naar binnen en werden niet gevolgd vanuit het middenveld, waardoor de centrale verdedigers tegen een overmacht stonden.”

Vanhaezebrouck wijst ook op de vrijheid die aanvallers krijgen. “Tresoldi was bijna iedere keer aanspeelbaar. Hij deed dat goed, maar kreeg enorm veel ruimte van Ilic en Diarra. Ze dekten niet door en anticipeerden onvoldoende.”

Ook Mihajlo Ilic krijgt kritiek van Vanhaezebrouck

Bij de 2-2 van Club Brugge lag volgens Vanhaezebrouck de fout bij Diarra. “Bij de gelijkmaker van Tresoldi staat Diarra te slapen in de eerste zone. En het was niet de eerste keer dat Tresoldi naar de eerste paal kwam. Bijna al zijn goals maakt hij daar.”

Lees ook... De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen›

Ook Ilic krijgt kritiek: “Ilic idem: hij is verrast bij de eerste goal dat Tresoldi in zijn rug staat. Puur defensief ben ik nog niet overtuigd. Zeker Ilic heeft moeite in duels.” Daarmee maakt Vanhaezebrouck duidelijk dat de verdedigers nog werkpunten hebben voor een mogelijke aankoop.