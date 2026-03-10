Verdediger Bayern München laat zich uit over Vincent Kompany en houdt zich niet in

Josip Stanisic, verdediger bij Bayern München, liet zich lovend uit over Vincent Kompany tijdens de persconferentie voor de heenwedstrijd tegen Atalanta in de 1/8ste finales van de Champions League. De Kroaat benadrukte vooral de persoonlijke aanpak van onze landgenoot.

“Hij is een geweldige coach en een fantastisch mens”, zei Stanisic. “Hij betrekt iedereen erbij, of je nu de belangrijkste speler bent of niet. Hij weet hoe je je als speler voelt en streeft naar maximaal succes voor het team.”

Stanisic vol lof over Kompany als trainer én als mens

De lof gaat niet alleen over persoonlijke aandacht. Stanisic benadrukte dat Kompany tactisch veel heeft bijgebracht aan de ploeg in de afgelopen anderhalf jaar. “Qua tactiek kun je zien wat we geleerd hebben. Hij heeft oog voor de selectie als geheel.”

De Kompanystudenten staan voor een belangrijke uitdaging in de Champions League. Tegen Atalanta Bergamo wil Bayern de deur naar de kwartfinales openbeuken, maar Kompany erkent dat het zwaar zal worden. “We zullen onze ervaring moeten gebruiken en een manier vinden om te scoren tegen een sterke Italiaanse ploeg.”

Twijfelachtig of Harry Kane gaat spelen

Bij de analyse van de tegenstander viel op dat Atalanta gevaarlijk is bij voorzetten en in het strafschopgebied. “We hebben plezier gehad bij het analyseren van Atalanta. Maar wij vertrouwen op onze eigen kwaliteiten”, aldus Kompany.



Over de inzet van topspits Harry Kane liet Kompany weten dat er geen risico’s worden genomen. Kane heeft goed getraind, maar een blessure aan de kuit kan zijn basisplaats beïnvloeden. “Voor ons is het belangrijk dat hij erbij is, maar we willen geen risico’s nemen.”