Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA

Benito Raman lijkt voor het eerst sinds lang eindelijk nog eens een reële optie om bij Malinwa aan de aftrap te staan. In Gent speelde hij voor het eerst in pakweg twee maanden nog eens 45 minuten. Iedereen weet wat zondag tegen Anderlecht, zijn andere ex-club, op het spel staat.

Raman heeft het imago van supersub, maar Vanderbiest verzekert dat hij daar niet naar kijkt. Bovendien komt de coach met mooie woorden. "Fysiek zet hij nu enorme stappen. De laatste drie weken toont hij op training hoe het moet en is hij een positief voorbeeld voor de andere jongens." Boersma kreeg tot dusver de voorkeur, maar is meer gewend aan een 4-3-3 en was in de laatste wedstrijden rond de box iets minder aanwezig.

Raman wacht af welke rol Vanderbiest voor hem zondag in gedachten heeft. "Als er iets meer druk naar voren is, kan ik wel meer diep lopen dan Bouke Boersma, Myron van Brederode of Kiki Vanrafelghem. Dat is hun spel niet, zij komen graag in de bal. Ik denk dat we de laatste weken wel een speler misten die iets meer de diepe runs maakt."

Een punt kan kostbaar zijn voor KVM

Tegelijkertijd weet Raman ook dat het klassement van invloed kan zijn, want alles draait om dat felbegeerde ticket voor de Champions' Play-offs. "Misschien heb je het nodig om dat wapen van op de bank te brengen. Dat neemt niet weg dat ik meer wil spelen. Het hangt er vanaf wat de coach wil. Als we een punt pakken, komen we ook heel dichtbij. Als we echt erbij willen zijn, moeten we gewoon winnen."

Dat zou immers een teken zijn dat KVM niet misstaat in Play-off 1 en er niet elke match zou afzien. Daar heeft Raman ook niet veel zin in. Hij verlekkert er zich op om het dit weekend te kunnen afmaken. "Tenzij Club al focust op de play-offs, wat ik niet denk, zal het in Brugge veel moeilijker zijn dan thuis tegen Anderlecht. Ook al is Anderlecht momenteel wel een van de betere ploegen."

Matchbal KV Mechelen

Raman legt de druk bij teams als Gent en Genk, maar benadrukt de timing van KVM - RSCA. Bij aanvang van die affiche hebben alle concurrenten al gespeeld. "We zullen vooraf zeker zijn of het mag, of het moet. Ofwel zal het iets rustiger zijn, ofwel zal er veel druk zijn. Als Genk verliest, zie ik het niet meer mislopen. Westerlo en Standard spelen nog tegen elkaar. We hebben nog twee matchballen en moeten nog één keer winnen."