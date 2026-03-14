Afrekenen met imago? Raman krijgt mooie woorden en benadrukt timing van clash met RSCA

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Benito Raman lijkt voor het eerst sinds lang eindelijk nog eens een reële optie om bij Malinwa aan de aftrap te staan. In Gent speelde hij voor het eerst in pakweg twee maanden nog eens 45 minuten. Iedereen weet wat zondag tegen Anderlecht, zijn andere ex-club, op het spel staat.

Raman heeft het imago van supersub, maar Vanderbiest verzekert dat hij daar niet naar kijkt. Bovendien komt de coach met mooie woorden. "Fysiek zet hij nu enorme stappen. De laatste drie weken toont hij op training hoe het moet en is hij een positief voorbeeld voor de andere jongens." Boersma kreeg tot dusver de voorkeur, maar is meer gewend aan een 4-3-3 en was in de laatste wedstrijden rond de box iets minder aanwezig.

Raman wacht af welke rol Vanderbiest voor hem zondag in gedachten heeft. "Als er iets meer druk naar voren is, kan ik wel meer diep lopen dan Bouke Boersma, Myron van Brederode of Kiki Vanrafelghem. Dat is hun spel niet, zij komen graag in de bal. Ik denk dat we de laatste weken wel een speler misten die iets meer de diepe runs maakt."

Een punt kan kostbaar zijn voor KVM

Tegelijkertijd weet Raman ook dat het klassement van invloed kan zijn, want alles draait om dat felbegeerde ticket voor de Champions' Play-offs. "Misschien heb je het nodig om dat wapen van op de bank te brengen. Dat neemt niet weg dat ik meer wil spelen. Het hangt er vanaf wat de coach wil. Als we een punt pakken, komen we ook heel dichtbij. Als we echt erbij willen zijn, moeten we gewoon winnen."

Dat zou immers een teken zijn dat KVM niet misstaat in Play-off 1 en er niet elke match zou afzien. Daar heeft Raman ook niet veel zin in. Hij verlekkert er zich op om het dit weekend te kunnen afmaken. "Tenzij Club al focust op de play-offs, wat ik niet denk, zal het in Brugge veel moeilijker zijn dan thuis tegen Anderlecht. Ook al is Anderlecht momenteel wel een van de betere ploegen." 

Matchbal KV Mechelen

Lees ook... Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"
Raman legt de druk bij teams als Gent en Genk, maar benadrukt de timing van KVM - RSCA. Bij aanvang van die affiche hebben alle concurrenten al gespeeld. "We zullen vooraf zeker zijn of het mag, of het moet. Ofwel zal het iets rustiger zijn, ofwel zal er veel druk zijn. Als Genk verliest, zie ik het niet meer mislopen. Westerlo en Standard spelen nog tegen elkaar. We hebben nog twee matchballen en moeten nog één keer winnen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (15/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Mechelen
Benito Raman

Meer nieuws

Anderlecht-speler legt emoties helemaal bloot: "De zwaarste maanden van mijn leven"

Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben"

Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

Met gevolgen voor Rode Duivels? Opvallende wending in WK-dossier van Iran na eerdere harde taal

Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

Robin van Persie laat uitspraak van Carl Hoefkens niet zomaar passeren: Belgische coach krijgt scherp antwoord

Standard neemt duidelijke beslissing om zijn jonge spelers te beschermen

Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit

Nicky Hayen paste zich aan na kritiek bij Club Brugge: "Maar dat is zever"

"In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet"

Antwerp heeft grote problemen nu het play-off 1 mist: topploegen komen niet kijken in play-off 2

LIVE: Cruciale clash op 't Kuipje, zowel Westerlo als Club Brugge heeft iets te winnen

Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist"

Het vreemde ritueel van Senne Lammens: "Dat heb ik van Simon Mignolet geleerd"

Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck

Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes

Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!"

'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

Was dit de doorslaggevende factor voor de aanstelling van Taravel? "Hij heeft daar veel krediet mee gewonnen"

Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!"

🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 15/03 Anderlecht Anderlecht
Charleroi Charleroi 15/03 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Walter Baseggio Walter Baseggio over "In tegenstelling tot KV Mechelen verdient Standard de Champions' Play-offs niet" Siver Siver over Hasi maakt transferbeleid Anderlecht met de grond gelijk: "Ik moest hem niet hebben" Dantie Dantie over Belgische voetbalbond hakt stevige knoop door: promotiestrijd in een plooi gelegd wilmabar123 wilmabar123 over Club Brugge neemt gigantische voorsprong: met kop en schouders er bovenuit Incognito07 Incognito07 over Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière Sv1978 Sv1978 over Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!" stochanskys stochanskys over Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder André Coenen André Coenen over Hoe zit het nu? Belangrijke finale staat opnieuw op de helling stephen king stephen king over Cercle Brugge - La Louvière: - EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Ballenjongenincident krijgt nog een staartje... Chelsea-aanvaller in nauwe schoentjes Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved