Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

Er komt een héél belangrijke Limburgse derby aan dit weekend. KRC Genk is nog volop aan het strijden voor de top-6 en de Champions' Play-offs, terwijl STVV met twee overwinningen nog mag dromen van de leidersplaats in de Jupiler Pro League en een zeker Europees ticket.

De winnaar van de reguliere competitie krijgt al zeker een (laag) Europees ticket. Als STVV kan winnen in Genk, dan kan het thuis tegen Union SG op de slotspeeldag mogelijk nog dromen van die eerste plaats in het klassement.

Zorgt STVV tegen Genk voor het toetje op hun seizoen?

Voor KRC Genk staat er meer druk op de ketel zondagmiddag, zeker gezien de overwinning van KAA Gent tegen Zulte Waregem op vrijdagavond. Johan Boskamp kijkt dan ook reikhalzend uit naar de Limburgse derby.

"ik ga er zondag wel eventjes voor zitten. Vooral voor STVV kan het een historische dag worden. Als ze Genk uit de play-offs kunnen houden, dan gaan ze daar nog jaren over praten op Stayen", beseft de Nederlander.

Wordt het een gelijkspel in KRC Genk - STVV?

"Het zou het toetje zijn op een geweldig seizoen voor hen. Voor Genk is het meer van moeten. Hun selectie is drie keer zoveel waard als die van STVV. Als Belgische topclub ben je het gewoon aan jezelf verplicht om erbij te zijn in de play-offs."

"Anders heb je gefaald. Zo simpel is het", aldus Boskamp in Het Belang van Limburg. De analist en gewezen coach denkt dat het wel eens een gelijkspelletje zou kunnen worden - onvoldoende voor Genk om hun ambities waar te maken.