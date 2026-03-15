LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?

Zondagnamiddag staat de langverwachte Limburgse derby op het programma. STVV trekt naar de Cegeka Arena om het op te nemen tegen Racing Genk. Aftrap om 13u30.

Deze editie om verschillende redenen nog iets specialer. STVV is bezig aan een fantastisch seizoen en staat derde in het klassement met 57 punten. Zij willen Union en Club Brugge niet laten uitlopen met oog op de Champions' Play-offs.

Kan STVV Genk veroordelen tot PO2?

Racing Genk zal er nog alles aan moeten doen om PO1 te halen, maar dan heeft het sowieso een overwinning tegen Sint-Truiden nodig. De Kanaries zouden Genk dus tot de Europe Play-offs kunnen veroordelen.

Het stadion is volledig uitverkocht voor de beladen wedstrijd, wat een boost voor Racing Genk betekent. Verder kan coach Nicky Hayen op een volledige fitte kern rekenen.



Beide ploegen trainen zaterdagvoormiddag nog een laatste keer. STVV deed een volledig open training terwijl bij Genk de fans een kwartier konden kijken naar het oefenen van hun ploeg.