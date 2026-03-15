Datum: 15/03/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29
LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?
Foto: © photonews

KRC Genk ontvangt STVV zondagnamiddag voor de langverwachte Limburgse derby. Voor beide ploegen staat er nog wat op het spel, al ligt de druk bij de thuisploeg sowieso hoger.

Zondagnamiddag staat de langverwachte Limburgse derby op het programma. STVV trekt naar de Cegeka Arena om het op te nemen tegen Racing Genk. Aftrap om 13u30.

Deze editie om verschillende redenen nog iets specialer. STVV is bezig aan een fantastisch seizoen en staat derde in het klassement met 57 punten. Zij willen Union en Club Brugge niet laten uitlopen met oog op de Champions' Play-offs.

Kan STVV Genk veroordelen tot PO2?

Racing Genk zal er nog alles aan moeten doen om PO1 te halen, maar dan heeft het sowieso een overwinning tegen Sint-Truiden nodig. De Kanaries zouden Genk dus tot de Europe Play-offs kunnen veroordelen.

Het stadion is volledig uitverkocht voor de beladen wedstrijd, wat een boost voor Racing Genk betekent. Verder kan coach Nicky Hayen op een volledige fitte kern rekenen.


Beide ploegen trainen zaterdagvoormiddag nog een laatste keer. STVV deed een volledig open training terwijl bij Genk de fans een kwartier konden kijken naar het oefenen van hun ploeg.

Prono KRC Genk - STVV

KRC Genk wint
Gelijk
STVV wint
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk STVV STVV wint
37.68% 42.03% 20.29%
Populairste
2-1
(70x)		 1-1
(67x)		 2-2
(46x)

Vergelijking KRC Genk - STVV

Positie

7
3

Punten

38
57

Gewonnen

10
18

Verloren

10
7

Gescoorde doelpunten

40
46

Doelpunten tegen

42
31

Gele kaarten

40
50

Rode kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

33
13
6
28/09 13:30 STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
07/01 20:45 STVV STVV 0-4 KRC Genk KRC Genk
01/12 13:30 STVV STVV 2-2 KRC Genk KRC Genk
20/10 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 STVV STVV
28/01 14:00 STVV STVV 1-1 KRC Genk KRC Genk
24/09 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-3 STVV STVV
05/03 13:30 STVV STVV 2-2 KRC Genk KRC Genk
03/09 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 STVV STVV
13/03 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 STVV STVV
19/09 13:30 STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
11/04 13:30 KRC Genk KRC Genk 4-0 STVV STVV
10/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
07/11 20:45 STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
30/11 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 STVV STVV
28/09 20:30 STVV STVV 3-3 KRC Genk KRC Genk
18/01 20:30 STVV STVV 2-3 KRC Genk KRC Genk
05/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 STVV STVV
27/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 STVV STVV
16/09 20:30 STVV STVV 2-1 KRC Genk KRC Genk
27/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-0 STVV STVV
10/02 20:30 STVV STVV 0-3 KRC Genk KRC Genk
23/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
19/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 STVV STVV
21/08 20:30 STVV STVV 3-1 KRC Genk KRC Genk
20/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 STVV STVV
09/09 20:30 STVV STVV 3-4 KRC Genk KRC Genk
02/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 STVV STVV
21/09 20:30 STVV STVV 0-2 KRC Genk KRC Genk
16/05 20:30 STVV STVV 2-3 KRC Genk KRC Genk
13/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 STVV STVV
06/05 19:30 STVV STVV 2-3 KRC Genk KRC Genk
12/04 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
29/12 18:45 KRC Genk KRC Genk 0-0 STVV STVV
27/10 20:45 STVV STVV 0-1 KRC Genk KRC Genk
22/09 20:30 STVV STVV 2-4 KRC Genk KRC Genk
22/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 STVV STVV
16/09 20:30 STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
01/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 STVV STVV
29/10 18:00 STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
22/04 20:00 STVV STVV 2-2 KRC Genk KRC Genk
22/04 20:00 STVV STVV 0-5 KRC Genk KRC Genk
21/04 19:30 KRC Genk KRC Genk 5-0 STVV STVV
21/12 20:30 STVV STVV 2-1 KRC Genk KRC Genk
27/11 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 STVV STVV
11/04 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 STVV STVV
08/04 20:30 STVV STVV 0-2 KRC Genk KRC Genk
01/11 19:30 STVV STVV 3-3 KRC Genk KRC Genk
30/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
17/04 20:00 STVV STVV 0-3 KRC Genk KRC Genk
22/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 4-0 STVV STVV
18/05 20:00 STVV STVV 0-1 KRC Genk KRC Genk
14/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 STVV STVV
12/03

Zondag is het derbytijd in Limburg. Dat ontvangt KRC Genk de buren van STVV die dit seizoen een verrassend sterk parcours afleggen.

13/03

De Limburgse derby van zondag leeft meer dan ooit. Volgens Frank Boeckx zijn de rollen tussen KRC Genk en STVV zelfs helemaal omgekeerd, met de Truienaars als verrassende f...

14/03

De sterke prestaties van Ryotaro Yamamoto bij Sint-Truiden vallen ook analisten op. Volgens Franky Van der Elst is de Japanse middenvelder één van de meest opvallende spele...

14/03

Er komt een héél belangrijke Limburgse derby aan dit weekend. KRC Genk is nog volop aan het strijden voor de top-6 en de Champions' Play-offs, terwijl STVV met twee overwin...

14/03

De spanning stijgt in Limburg voor de derby tussen KRC Genk en STVV. In een volledig uitverkochte Cegeka Arena krijgt Racing zondag alvast een extra duw in de rug van eigen...

14/03

De Limburgse derby brengt zondag niet alleen twee rivalen, maar ook twee trainers met een gedeeld verleden tegenover elkaar. Wouter Vrancken sprak opvallend open over zijn ...

14/03

De Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV krijgt zondag extra lading door de grote sportieve inzet. Wouter Vrancken wil het duel winnen, maar weigert daarbij te denken in ...

14/03

Zondag staan KRC Genk en STVV oog in oog met elkaar. In de Limburgse derby is het vooral voor de Genkies van moeten.

07:30

KRC Genk ontvangt STVV zondagnamiddag voor de langverwachte Limburgse derby. Voor beide ploegen staat er nog wat op het spel, al ligt de druk bij de thuisploeg sowieso hoger.

14/03

Na de Europese zege tegen Freiburg schakelt KRC Genk meteen door naar de derby tegen STVV. Bryan Heynen genoot van de sfeer in de Cegeka Arena, maar weet dat zondag alweer ...

08:20

Zondag staat de derby tussen Genk en STVV op de agenda. Een bijzondere situatie ten huize Nicky Hayen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 13:30 STVV STVV
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière
