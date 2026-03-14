Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

De sterke prestaties van Ryotaro Yamamoto bij Sint-Truiden vallen ook analisten op. Volgens Franky Van der Elst is de Japanse middenvelder één van de meest opvallende spelers van het seizoen in de Jupiler Pro League.

Volgens de analist blinkt Yamamoto vooral uit door zijn onvermoeibare speelstijl. “Hij is misschien niet de grootste naam, maar hij heeft een heel groot loopvermogen. Hij is iemand die altijd heel veel geeft. Ik weet niet hoe ze dat noemen in het Japans — hij lijkt wel een brommer die altijd maar doorgaat.”

Van der Elst ziet ook hoe belangrijk de Japanner is in het spel van STVV. “Hij is sterk in de recuperatie en heeft goeie voeten. ’t Is gene Omri Gandelman die bijna niet aan de bal kwam en altijd maar onderweg was, hij draagt ook veel bij aan het spel van STVV.”

Yamamoto gaat het transferrecord bij STVV breken

Door zijn sterke seizoen denken ze in Sint-Truiden zelfs aan een recordtransfer van 10 miljoen. “Zijn marktwaarde op Transfermarkt bedraagt nu vijf miljoen, hij zit nog maar aan de helft", lacht Van der Elst. 

“Maar hij is nog maar 24. Het zou best kunnen dat ze straks hun record breken met Yamamoto. Zeker als hij er nog wat goals bijdoet. Hij zit nu al aan vijf. Dat is toch niet slecht.”

Dat Yamamoto pas dit seizoen helemaal doorbrak, heeft volgens de analist ook een duidelijke reden. “Onder Thorsten Fink was hij nog maar nieuw en kwam hij net uit Japan. Toen ging het goed en had hij geen reden om te wisselen. Vorig seizoen had STVV een slecht seizoen, met wat rare kwieten erbij. Yamamoto is gegroeid. Dat komt ook door Wouter Vrancken. Zodra het een beetje draait, houdt die vast aan zijn ploeg.”

Volg KRC Genk - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (15/03).

Ook Gent-coach Rik De Mil zwaar aangedaan, maar hij blikt toch al vooruit: "Dit weekend niet beslist"

STVV-coach Wouter Vrancken maakt meteen één ding duidelijk voor derby tegen Genk

Courtois-uitspraak die kan tellen van trainer: "Hij is de beste doelman in de geschiedenis van Real Madrid"

Steven Defour maakt komaf met excuses van Antwerp: "Top 6 had zonder goed voetbal gekund"

Vader van Nathan De Cat geeft meer inzicht in wat er nodig is om bij Anderlecht te blijven

Club NXT geweldig in Europa, maar flauw in 1B: Preud'homme geeft verrassende uitleg

Jelle Vossen reageert met duidelijke woorden op ontslag Sven Vandenbroeck

Besnik Hasi geeft zijn waarheid na ontslag bij Anderlecht: "Zij gingen het uitleggen, maar niemand gezien"

Davy Roef maakt reputatie weeral waar en maakt einde aan frustratie: "Had het vroeger moeten zeggen!"

'Liverpool kiest verrassende opvolger voor Mohamed Salah'

KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

Ongeluk achtervolgt Jelle Vossen, wiens aandacht naar iets heel anders uitging: "Dat is het belangrijkste!"

🎥 Alexis Saelemaekers maakt ook náást het veld indruk bij AC Milan

Ondanks drama voor match: KAA Gent op zucht van deelname aan Champions' Play-offs dankzij Dean en Roef

KAA Gent krijgt te maken met vandalisme voor duel tegen Zulte Waregem

Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van Patro Eisden, Lierse en de RSCA Futures

Jérémy Taravel is in de wolken met deze nieuwkomer bij Anderlecht

'Degradatieconcurrent wil Dender beroven van absolute sterkhouder'

Gereanimeerde supporter uit stadion gedragen: scheidsrechter laat de match Gent-Zulte Waregem doorgaan

Dit is hoe Joseph Oosting Antwerp onder handen nam na het flauwe gelijkspel tegen La Louvière

Na titel en promotie spreekt kapitein van SK Beveren zich uit over zijn toekomst

Hein verwachtte 'doodnerveus' KVM, hoe zit het dit weekend? In elk geval zijn er geen wierookstokjes

Nicky Hayen schept duidelijkheid nadat verdediger plots gewisseld moest worden

Kansspelcommissie stelt onderzoek in naar Eden Hazard: "Hij riskeert zelf juridische vervolging"

Sonck en Van der Elst kritisch: "Geen enkele ploeg zo goed"

Was dit de doorslaggevende factor voor de aanstelling van Taravel? "Hij heeft daar veel krediet mee gewonnen"

Basisplaats op het WK? Deze Belgische verdediger snoert de critici de mond

Haalt Antwerp PO I? Dit zegt Joseph Oosting erover

Voor jubileummatch van KV Kortrijk stuurt Jonckheere duidelijke boodschap

Eden Hazard maakt zich grote zorgen over ex-ploegmaat bij Real Madrid

Nieuwe selectie van Club Brugge en Ivan Leko maakt het andermaal pijnlijk duidelijk voor middenvelder

Net op tijd? Drie keer goed nieuws voor David Hubert en Union SG

Bryan Heynen en El Ouahdi laten weinig twijfel bestaan voor Limburgse derby

Waarom kijkt Euvrard niet naar Gent - Zulte Waregem? Coach heeft ook goed nieuws!

Club de primus, Essevee de koning van de kleintjes: hoeveel keer zat jouw favoriete team in play-off 1?

Meesterwerk Vanderbiest? KV Mechelen-trainer reageert op stelling Degryse en scepsis analisten

