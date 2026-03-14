Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

De sterke prestaties van Ryotaro Yamamoto bij Sint-Truiden vallen ook analisten op. Volgens Franky Van der Elst is de Japanse middenvelder één van de meest opvallende spelers van het seizoen in de Jupiler Pro League.

Volgens de analist blinkt Yamamoto vooral uit door zijn onvermoeibare speelstijl. “Hij is misschien niet de grootste naam, maar hij heeft een heel groot loopvermogen. Hij is iemand die altijd heel veel geeft. Ik weet niet hoe ze dat noemen in het Japans — hij lijkt wel een brommer die altijd maar doorgaat.”

Van der Elst ziet ook hoe belangrijk de Japanner is in het spel van STVV. “Hij is sterk in de recuperatie en heeft goeie voeten. ’t Is gene Omri Gandelman die bijna niet aan de bal kwam en altijd maar onderweg was, hij draagt ook veel bij aan het spel van STVV.”

Yamamoto gaat het transferrecord bij STVV breken

Door zijn sterke seizoen denken ze in Sint-Truiden zelfs aan een recordtransfer van 10 miljoen. “Zijn marktwaarde op Transfermarkt bedraagt nu vijf miljoen, hij zit nog maar aan de helft", lacht Van der Elst.

“Maar hij is nog maar 24. Het zou best kunnen dat ze straks hun record breken met Yamamoto. Zeker als hij er nog wat goals bijdoet. Hij zit nu al aan vijf. Dat is toch niet slecht.”

Dat Yamamoto pas dit seizoen helemaal doorbrak, heeft volgens de analist ook een duidelijke reden. “Onder Thorsten Fink was hij nog maar nieuw en kwam hij net uit Japan. Toen ging het goed en had hij geen reden om te wisselen. Vorig seizoen had STVV een slecht seizoen, met wat rare kwieten erbij. Yamamoto is gegroeid. Dat komt ook door Wouter Vrancken. Zodra het een beetje draait, houdt die vast aan zijn ploeg.”