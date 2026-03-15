Volg Antwerp - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 15/03/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29
LIVE: Doorprikt Antwerp de top 6 droom van Standard?
Foto: © photonews

Met nog twee speeldagen te gaan hoeven we u niet te vertellen dat het momenteel om de knikkers gaat in de Jupiler Pro League. Standard gaat op bezoek bij Antwerp en moet winnen om de top 6 binnen schot te houden.

Antwerp voor de eer

Antwerp mocht in januari even dromen van de Champions' Play Offs maar na een resem aan mindere partijen moest die korte droom toch opgedoekt worden. Momenteel staat de Great Old op een 10e plaats en spelen ze straks sowieso de Europe Play Offs. Kunnen ze zich daar nog voor opladen op de Bosuil?

Misschien wel als de tegenstander eentje met naam en faam is zoals deze zondagmiddag want Standard, die andere rood-witte ploeg met fanatieke supporters, komt op bezoek. En voor de Rouches staat er wel nog veel op het spel.

Standard moet winnen

Standard staat momenteel op de 7e plaats in het klassement maar volgt wel op 4 punten van KV Mechelen én KAA Gent. Met nog twee speeldagen te gaan moet Standard wel voor de winst gaan om volgende week thuis tegen Westerlo nog kans te maken op een plaatsje in die top 6.



Bovendien zijn de Rouches al knap 4 wedstrijden ongeslagen tegen Union, RC Genk, La Louvière en Zulte Waregem. Twee van die vier wedstrijden wonnen ze, tweemaal op verplaatsing. De Bosuil is dus gewaarschuwd.

Heenwedstrijd stopgezet

Bij Antwerp is het vormpeil even wisselvallig als tijdens de rest van het seizoen. Na 4 verloren wedstrijden wist Antwerp met 1-0 te winnen van STVV maar vorige week in en tegen La Louvière werd het dan weer 0-0 in een kansarme wedstrijd.

De heenwedstrijd tussen Standard en Antwerp eindigde in een 1-0 overwinning voor Standard maar dat was ook niet zonder slag of stoot. Saïd zette Standard heel snel op voorsprong maar na wangedrag van de supporters werd de wedstrijd gestaakt en na het weekend verder gezet voor de laatste 5 minuten. Krijgen we straks ook zo'n doldwaas scenario? Volg het hier live.

Prono Antwerp - Standard

Antwerp wint
Gelijk
Standard wint
52.48% 27.66% 19.86%
Populairste
2-1
(73x)		 1-1
(61x)		 1-2
(36x)

Vergelijking Antwerp - Standard

Positie

10
8

Punten

34
38

Gewonnen

9
11

Verloren

12
12

Gescoorde doelpunten

30
26

Doelpunten tegen

30
34

Gele kaarten

55
56

Rode kaarten

3
7

Onderlinge duels gewonnen

10
8
10
17/10 20:45 Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
16/03 13:30 Standard Standard 0-0 Antwerp Antwerp
27/10 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 Standard Standard
31/01 21:00 Standard Standard 0-1 Antwerp Antwerp
11/11 16:00 Antwerp Antwerp 6-0 Standard Standard
22/01 13:30 Antwerp Antwerp 4-1 Standard Standard
20/12 20:45 Antwerp Antwerp 4-0 Standard Standard
16/10 13:30 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
12/12 13:30 Antwerp Antwerp 2-3 Standard Standard
08/08 13:30 Standard Standard 2-5 Antwerp Antwerp
14/02 13:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
08/11 13:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
22/02 18:00 Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
18/12 20:45 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
06/10 18:00 Antwerp Antwerp 2-2 Standard Standard
26/04 20:30 Antwerp Antwerp 2-1 Standard Standard
29/03 20:30 Standard Standard 3-1 Antwerp Antwerp
25/01 20:30 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
04/11 14:30 Standard Standard 0-2 Antwerp Antwerp
03/12 14:30 Standard Standard 1-1 Antwerp Antwerp
26/10 20:30 Antwerp Antwerp 0-0 Standard Standard
27/10 20:45 Standard Standard 2-1 Antwerp Antwerp
14/03 20:30 Standard Standard 4-0 Antwerp Antwerp
28/02 20:30 Antwerp Antwerp 0-1 Standard Standard
07/03 15:00 Standard Standard 3-0 Antwerp Antwerp
05/10 15:00 Antwerp Antwerp 0-4 Standard Standard
25/05 20:00 Standard Standard 1-3 Antwerp Antwerp
22/12 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 13:30 STVV STVV
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved