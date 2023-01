Antwerp ondervindt geen problemen tegen 10 Standard spelers en wint simpel met 4-1

Antwerp heeft in het eigen Bosuilstadion met 4-1 gewonnen van Standard. Janssen zette de Great Old al snel op voorsprong. Muja verdubbelde de score op het halfuur. Even mocht Standard nog hopen op een punt maar een rode kaart vroeg in de tweede helft bezegelde het lot van de Rouches al snel.

Antwerp vroeg op voorsprong

3-0 in Luik, 4-0 in de beker voor Antwerp. Vooraf leek er wel één ding vast te staan en dat is dat er veel gescoord zou worden op de Bosuil tussen Antwerp en Standard. Die verwachting werd al heel snel ingelost toen Vincent Janssen na 8 minuten Antwerp op voorsprong kopte. Bataille glipte als volleerde inverted wingback door de buitenspelval om Janssen te bedienen.

Voor Standard was het zoeken in het eerste halfuur. De thuisploeg was veel dominanter aan de bal en Standard had last om er uit te komen via de counter. In tegenstelling tot Antwerp, dat op een zeldzaam moment dat Standard in balbezit was op de helft van de tegenstander, uitstekend kon profiteren van een uitschuivende Canak.

De perfecte counter

Ekkelenkamp pikte op en toen ging het snel naar de overkant. Bokadi werd helemaal tureluurs gespeeld en ook de teruglopende Cimirot werd omspeeld door een prachtige overstap van Stengs waardoor de pass van Ekkelenkamp vlot tot bij Muja ging. De Kosovaar viseerde de verste hoek en Bodart was kansloos. Antwerp probeerde het zo nog enkele keren op de counter maar zonder hetzelfde eindresultaat.

Standard even terug in de wedstrijd

Als een donderslag bij heldere (koude) hemel kwam Standard 5 minuten voor rust weer in de wedstrijd. Alzate kopte van dichtbij een verlengde vrije trap voorbij Butez. Even mocht Standard hopen, heel even, want nog voor rust stond het alweer 3-1. Na een korte hoekschop zette Vermeeren de bal voor. Die vond geen ploegmaat maar wel het hoofd van Bokadi die onfortuinlijk zijn eigen doelman klopte.

Standard kwam met veel goede intenties en 2 frisse krachten uit de kleedkamer maar kreeg al snel een nieuwe dreun toen scheidsrechter Boterberg Cimirot zijn tweede geel gaf. De middenvelder liet zich verrassen door Balikwisha die sneller op de bal was en ging daarna aan de arm van de winger hangen.

Antwerp speelt het makkelijk uit

Het vuur ging een beetje uit de partij na de rode kaart. Standard had het met z'n elf al lastig en met tien leek het helemaal kansloos om nog terug te komen op de Bosuil. Dat bleek ook zo te zijn want de beste kansen waren voor Antwerp. Stengs wist ook nog te scoren na een knap hakje van Janssen maar er werd gefloten vanwege voorafgaand buitenspel. Na een prachtige crosspass van Stengs kreeg Bataile een schietkans maar de wingback zag zijn schot uiteen spatten tegen de paal.

In het slot lukte het Antwerp toch nog om de 4-1 op het scorebord te zetten. De Laet bediende Janssen met een lage voorzet. Voor de Nederlander was het een koud kunstje om zijn 14e van het seizoent tegen de touwen te duwen.

Standard blijft op de 6e plaats staan in het klassement maar een gooi doen naar een plek in die top 4 lijkt toch te hoog gegrepen voor de troepen van Ronny Deila. Antwerp blijft in achtervolging op Genk en Union en lijkt nagenoeg zeker te zijn van een plekje in de top 4.