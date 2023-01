Cercle Brugge is de volgende op rij die te sterk is voor KV Oostende

Weeral niets voor KV Oostende dat zijn 6de wedstrijd in de Jupiler Pro League op rij verliest. Cercle Brugge daarentegen kan naar boven kijken en heeft de Europe Play-Offs in het vizier.

Voor KV Oostende was het kwestie van moeten winnen terwijl Cercle Brugge na een slechte seizoensstart veilig in de middenmoot staat.

Eerste helft

Het was lang wachten op echte kansen. Beide ploegen kozen ervoor om vooral te bikkelen op het middenveld. Na 24 minuten viel het eerste doelpunt van de wedstrijd uit de lucht. Siquet met de prima steekbal door de defensie en Ueada kan de doelman van Oostende omzeilen. Zo stonden de bezoekers op voorsprong.

Niet lang nadien was Ueda er weer, maar de doelman van KVO was sneller op de bal en uiteindelijk bleek het ook buitenspel te zijn. KV Oostende kon niet direct een vuist maken tot in het slot van de eerste helft. Ndicka alleen op de Warleson af, maar de aanvaller kon niet besluiten.

Tweede helft

Na de pauze ging de wedstrijd op hetzelfde elan verder. Veel duels, maar weinig goede voetbal en kansen. Na 55 minuten leek de wedstrijd gespeeld. Cercle bracht de stand op 0-2, maar het sprookje ging niet door. Denkey stond buitenspel waardoor het doelpunt van Popovic wordt afgekeurd.

10 minuten later ging de bal op de stip. Siquet met de domme duwfout en dit laat Ambrose niet liggen. Met nog een klein halfuur op de klok was alles te herdoen. KVO groeide in de wedstrijd en Cercle kon de bal niet meer in de ploeg houden. Niet dat KVO zo een grote kansen creërde, maar ze waren wel de betere ploeg.

We kregen er 9 minuten bij omwille van de twee lange VAR momenten. In de 91ste minuut was daar ineens Cercle. Hotic met het doelpunt en de wedstrijd leek gespeeld. KVO zette alles op alles, maar een doelpunt maken is heel moeilijk voor de 'Kustboy's'.

Dankzij deze overwinning kan Cercle nog meer naar boven kijken terwijl de situatie er voor KVO dramatisch begint uit te zien.