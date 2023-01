Sfeer helemaal fout bij KVO: Ganaye met middelvinger, Capon met keiharde uithaal naar ploegmaats

Bij KV Oostende gaat de sfeer na de 0 op 18 naar een absoluut dieptepunt.

In de Facebookgroep van KV Oostende lijkt voor het voor veel fans van de kustploeg nu al over en uit. De degradatie afwenden is zo goed als onmogelijk geworden.

Een supporter die uithaalde naar sportief directeur Gauthier Ganaye liet in de groep weten dat hij een middelvinger terugkreeg van hem in het stadion.

Ook Brecht Capon was onredelijk hard voor zijn ploegmaten meteen na de wedstrijd. “Wij moeten gewoon hard werken: daarvoor worden we betaald. Sommigen zijn misschien overbetaald, maar da’s een andere discussie. Ik ben hier maar omdat ik goedkoop én een Belg ben”, reageerde hij op Radio 1.