Sydney Sweeney aan de rol met bekende voetballer?

Al een week lang zijn er nadrukkelijke geruchten over een mogelijke relatie tussen Christian Pulisic, de kapitein van de Amerikaanse nationale ploeg, en de bekende Amerikaanse actrice Sydney Sweeney. Er is echter niets van aan. Dat zegt Pulisic zelf.

Christian Pulisic heeft geen relatie met Sydney Sweeney, en hij wil dat iedereen dat weet. Er gingen nadrukkelijke geruchten dat de superster van het Amerikaanse nationale voetbalteam een ​​relatie zou hebben met de beroemde actrice.

Daar wilde hij zelf graag komaf mee maken via zijn Instagram-stories. "Stop alsjeblieft met de verzonnen verhalen over mijn privéleven. We moeten bronnen ter verantwoording roepen, want het kan mensenlevens beïnvloeden."

Nepnieuws

"Het is nepnieuws. Stop met die geruchten", klonk het nog een keertje in een ander bericht. Sweeney, 28, is slechts een jaar en zes dagen ouder dan de 27-jarige Pulisic, die in 1998 werd geboren – beiden zijn midden september geboren.

Pulisic heeft volgens andere Amerikaanse bronnen al minstens sinds de zomer van 2024 een relatie met golfster Alexa Melton. Melton speelde collegegolf aan de USC en deed mee aan de US Women's Open van 2024.





De kapitein van de Amerikaanse nationale ploeg kan alleen maar hopen dat de storm nu kan gaan liggen en dat het in 2026 opnieuw over voetbal kan gaan. Hij wil in eigen land gaan schitteren op het WK voetbal, zoveel is duidelijk.