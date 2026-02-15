Taravel weet waar het verschil met donderdag lag: "Maar dat is geen excuus voor deze prestatie"

Na het 0-0-gelijkspel tegen Anderlecht tegen La Louvière reageerde interim-trainer Jérémy Taravel ontgoocheld. Paars-wit begon nochtans sterk aan de wedstrijd, maar kon dat niveau niet vasthouden en zit nu al zes matchen op rij zonder overwinning.

“We zijn begonnen zoals we wilden beginnen, met snelheid op de flanken en met dezelfde dynamiek als tegen Antwerp", zei Taravel. “Na drie dagen in de euforie hebben we dat niet kunnen doortrekken. Er was te weinig dynamiek om dat lage blok te ontwrichten", klonk het.

Volgens de coach was de partij moeilijk te vergelijken met de vorige wedstrijd. “Het was helemaal anders dan de match tegen Antwerp. Tegen Antwerp hadden we ruimte, hier stond een laag blok. In de tweede helft hebben we toch nog kansen gehad via Camara en Sikan, maar spijtig genoeg konden we niet scoren", aldus Taravel.

Hij benadrukte dat een vroege voorsprong het verschil had kunnen maken. “Als we in dat eerste kwartier scoren, maken we het onszelf veel makkelijker", stelde hij.

Jérémy Taravel zag zijn spelers efficiëntie missen

De gebrekkige efficiëntie in eigen huis blijft een probleem. “Waarom we thuis zo weinig efficiënt zijn? Ik weet het niet. Het gaat ook om geluk. Camara en Sikan kregen goeie kansen, maar het is de laatste geste die beter moet", gaf Taravel toe.

Ook het verval na de sterke openingsfase viel hem op. “We legden de lat hoog donderdag, maar het was vandaag een heel andere tegenstander. Er waren geen ruimtes zoals tegen Antwerp. Als je drie dagen later speelt is het anders dan wanneer je een hele week hebt om voor te bereiden, maar dat is wel geen excuus voor de prestatie van vanavond", besloot hij.

