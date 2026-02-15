Absolute clubgeschiedenis: Thibaut Courtois doet beter dan Iker Casillas bij Real Madrid

Absolute clubgeschiedenis: Thibaut Courtois doet beter dan Iker Casillas bij Real Madrid

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thibaut Courtois werd door zijn club geëerd. De doelman van Real Madrid heeft de kaap van 150 overwinningen bereikt. Op die manier maakt hij eens te meer bijzonder veel indruk op de goegemeente in Spanje. En hij schrijft zelfs clubgeschiedenis.

Thibaut Courtois heeft opnieuw een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan zijn Madrileense geschiedschrijving. Zaterdagavond won Real Madrid met 4-1 van Real Sociedad. De Belgische doelman bereikte de symbolische kaap van 150 zeges met de club.

Destijds besloot Real in actie te komen na zijn sterke WK in Rusland. Daar werd Courtois verkozen tot beste doelman, hielp hij België aan een historische derde plaats en verzilverde hij een absolute toptransfer.

Sinds zijn komst heeft Courtois zijn prijzenkast flink gevuld. De Champions League, La Liga, nationale bekers... Hij staat al op twaalf prijzen met Real Madrid. Hij is uitgegroeid tot een onmisbare steunpilaar van het team.

Thibaut Courtois steekt Iker Casillas voorbij

De Rode Duivel had slechts 224 wedstrijden nodig om dat totaal te bereiken, goed voor een winstpercentage van 67%. Dat is beter dan clublegende Iker Casillas (63,2%), al blijft Keylor Navas nog voorop met 70,9% zeges.

Het contract van Courtois loopt af in juni 2027, dus hij heeft nog tijd om zijn ratio misschien nog te verbeteren. Voor velen is hij de beste doelman uit de geschiedenis van Real Madrid en ook dit weekend maakte hij opnieuw indruk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Real Madrid
België
Thibaut Courtois
Iker Casillas

Meer nieuws

LIVE: STVV en Zulte Waregem beginnen er weer aan Live

LIVE: STVV en Zulte Waregem beginnen er weer aan

20:41
20 minuten het Anderlecht van tegen Antwerp en daarna... Paars-wit laat weer pijnlijk punten liggen

20 minuten het Anderlecht van tegen Antwerp en daarna... Paars-wit laat weer pijnlijk punten liggen

20:39
"In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière

"In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière

20:00
1
🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag Reactie

🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag

19:38
3
🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp Reactie

🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp

19:22
1
Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer" Reactie

Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer"

19:09
4
🎥 Ivan Leko reageert na opvallende duw ... aan eigen speler

🎥 Ivan Leko reageert na opvallende duw ... aan eigen speler

19:30
Werd Dender benadeeld tegen OH Leuven? "Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk"

Werd Dender benadeeld tegen OH Leuven? "Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk"

19:00
2
KV Mechelen-fans trekken aan de alarmbel: "Dat vinden wij werkelijk schaamteloos"

KV Mechelen-fans trekken aan de alarmbel: "Dat vinden wij werkelijk schaamteloos"

18:30
Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

17:55
🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge Reactie

🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge

17:45
Champagne in open lucht koel zetten? Beveren trekt zich niets aan van de sneeuw en stoomt door

Champagne in open lucht koel zetten? Beveren trekt zich niets aan van de sneeuw en stoomt door

18:00
2
Sneeuw zorgt voor problemen: wedstrijden Pro League gestaakt

Sneeuw zorgt voor problemen: wedstrijden Pro League gestaakt

17:30
Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby Reactie

Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby

16:45
Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

17:03
Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby Reactie

Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby

16:20
11
Marseille stort in en vergeet zijn Rode Duivel: de situatie rond Arthur Vermeeren baart zorgen

Marseille stort in en vergeet zijn Rode Duivel: de situatie rond Arthur Vermeeren baart zorgen

16:30
🎥 Onwaarschijnlijke misser en een nog onwaarschijnlijker doelpunt: Cercle Brugge doet het allemaal

🎥 Onwaarschijnlijke misser en een nog onwaarschijnlijker doelpunt: Cercle Brugge doet het allemaal

16:00
Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

15:29
"Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk

"Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk

15:30
4
Voorzitter Alex Muzio verrast met wel heel zware uitspraak: Union SG denkt groter dan ooit

Voorzitter Alex Muzio verrast met wel heel zware uitspraak: Union SG denkt groter dan ooit

15:00
RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap"

RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap"

14:30
13
Jérémy Taravel als hoofdcoach bij Anderlecht? Johan Boskamp spreekt klare taal

Jérémy Taravel als hoofdcoach bij Anderlecht? Johan Boskamp spreekt klare taal

14:00
Mika Godts zet WK-kandidatuur kracht bij en geeft verrassend nieuws over zijn toekomst

Mika Godts zet WK-kandidatuur kracht bij en geeft verrassend nieuws over zijn toekomst

12:00
1
Ex-bondscoach Roberto Martinez betuigt zijn spijt over één bepaald moment bij de Rode Duivels

Ex-bondscoach Roberto Martinez betuigt zijn spijt over één bepaald moment bij de Rode Duivels

08:40
8
Anderlecht zet vol in op Alfred Schreuder maar botst op groot probleem

Anderlecht zet vol in op Alfred Schreuder maar botst op groot probleem

13:30
Na gelijkspel tegen leider Union SG: Standard-coach Euvrard niet helemaal tevreden Reactie

Na gelijkspel tegen leider Union SG: Standard-coach Euvrard niet helemaal tevreden

13:00
2
Anderlecht wil zo snel mogelijk Nathan De Cat overtuigen: dit is het plan

Anderlecht wil zo snel mogelijk Nathan De Cat overtuigen: dit is het plan

12:30
3
De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn

De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn

11:30
17
KV Kortrijk op weg naar 1A, Beerschot kwaad na wedstrijd: "Ik zou ook razend zijn"

KV Kortrijk op weg naar 1A, Beerschot kwaad na wedstrijd: "Ik zou ook razend zijn"

10:30
11
LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

10:45
🎥 KAA Gent-spits Max Dean gaat tot twee keer toe Charleroi-fans uitdagen

🎥 KAA Gent-spits Max Dean gaat tot twee keer toe Charleroi-fans uitdagen

11:00
8
Johan Boskamp was er bijna niet meer: "Ik had de dood geaccepteerd"

Johan Boskamp was er bijna niet meer: "Ik had de dood geaccepteerd"

09:30
LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploot, La Louvière geen makkelijke klant

LIVE: Anderlecht zoekt naar bevestiging na bekerexploot, La Louvière geen makkelijke klant

09:45
Ook David Hubert kijkt naar arbitrage na afgekeurde goal: "Moeilijk te accepteren"

Ook David Hubert kijkt naar arbitrage na afgekeurde goal: "Moeilijk te accepteren"

10:00
4
LIVE Cercle Brugge-Club Brugge: Doet blauw-zwart extra vertrouwen op in Brugse derby?

LIVE Cercle Brugge-Club Brugge: Doet blauw-zwart extra vertrouwen op in Brugse derby?

09:15

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 24
Elche CF Elche CF 0-0 Osasuna Osasuna
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 2-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Getafe Getafe 2-1 Villarreal Villarreal
Sevilla Sevilla 1-1 Alaves Alaves
Real Madrid Real Madrid 4-1 Real Sociedad Real Sociedad
Real Oviedo Real Oviedo 1-2 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 3-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Levante Levante 0-2 Valencia CF Valencia CF
Real Mallorca Real Mallorca 21:00 Real Betis Real Betis
Girona FC Girona FC 16/02 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

FootballFan1993 FootballFan1993 over Anderlecht - La Louvière: 0-0 Andreas2962 Andreas2962 over Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek Vital Verheyen Vital Verheyen over STVV - Zulte Waregem: 2-2 Standard 2.0 Standard 2.0 over "In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer" ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over 🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp ForzaItalia2019 ForzaItalia2019 over De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp - Westerlo: 0-2 Sam Piejong Sam Piejong over Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby Vital Verheyen Vital Verheyen over RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved