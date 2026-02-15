Absolute clubgeschiedenis: Thibaut Courtois doet beter dan Iker Casillas bij Real Madrid

Thibaut Courtois werd door zijn club geëerd. De doelman van Real Madrid heeft de kaap van 150 overwinningen bereikt. Op die manier maakt hij eens te meer bijzonder veel indruk op de goegemeente in Spanje. En hij schrijft zelfs clubgeschiedenis.

Thibaut Courtois heeft opnieuw een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan zijn Madrileense geschiedschrijving. Zaterdagavond won Real Madrid met 4-1 van Real Sociedad. De Belgische doelman bereikte de symbolische kaap van 150 zeges met de club.

Destijds besloot Real in actie te komen na zijn sterke WK in Rusland. Daar werd Courtois verkozen tot beste doelman, hielp hij België aan een historische derde plaats en verzilverde hij een absolute toptransfer.

Sinds zijn komst heeft Courtois zijn prijzenkast flink gevuld. De Champions League, La Liga, nationale bekers... Hij staat al op twaalf prijzen met Real Madrid. Hij is uitgegroeid tot een onmisbare steunpilaar van het team.

Thibaut Courtois steekt Iker Casillas voorbij

De Rode Duivel had slechts 224 wedstrijden nodig om dat totaal te bereiken, goed voor een winstpercentage van 67%. Dat is beter dan clublegende Iker Casillas (63,2%), al blijft Keylor Navas nog voorop met 70,9% zeges.





Het contract van Courtois loopt af in juni 2027, dus hij heeft nog tijd om zijn ratio misschien nog te verbeteren. Voor velen is hij de beste doelman uit de geschiedenis van Real Madrid en ook dit weekend maakte hij opnieuw indruk.