Ex-bondscoach Roberto Martinez betuigt zijn spijt over één bepaald moment bij de Rode Duivels

Roberto Martinez was bondscoach van de Rode Duivels van 2016 tot 2022. De Catalaanse trainer staat momenteel aan het hoofd van Portugal, maar zijn grootste spijt stamt uit zijn periode in België.

Roberto Martinez, bondscoach van Portugal, heeft een interview gegeven aan de BBC. De bondscoach van Portugal blikt terug op zijn passage aan het hoofd van de Rode Duivels, waarmee hij de derde plaats op het WK 2018 bereikte.

Martinez heeft onder meer de prestatie genoemd die bij de "gouden generatie" hard aankwam. Al was de druk groot. "Dat was geen probleem omdat deze generatie gewend was aan de druk. We hebben het over spelers die in de meest veeleisende kleedkamers ter wereld speelden", benadrukt hij.

Roberto Martinez betreurt de halve finale van 2018

"We spreken over Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen, Yannick Carrasco", somt de ex-bondscoach van de Duivels op. "Het parcours tot het WK 2018 was heel mooi".

Maar Roberto Martinez zou heel graag de gelegenheid krijgen om een moment opnieuw te beleven: de halve finale van 2018. "Als ik een wedstrijd kon herbeleven, dan zou dat de halve finale tegen Frankrijk zijn", verklaart de Spanjaard. "We verloren met 1-0 en ik heb het gevoel dat we het beste team op het veld waren".



Het doelpunt van Samuel Umtiti zou genoeg zijn geweest om het verschil te maken. "We kregen een doelpunt uit een stilstaande fase. Als ik een wedstrijd kon kiezen om opnieuw te beleven om de uitslag te veranderen, dan zou dat die zijn", betreurt Martinez.