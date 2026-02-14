Max Dean haalt zijn gram en zorgt voor levensbelangrijke driepunter Gent in Charleroi

Max Dean haalt zijn gram en zorgt voor levensbelangrijke driepunter Gent in Charleroi
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Max Dean heeft zijn gram weten te halen. Met twee goals op bezoek bij Charleroi heeft hij zijn KAA Gent een belangrijke driepunter weten te bezorgen. Daarmee doen de Buffalo's ook meteen een gouden zaak richting de top-6.

Hans Cornelis werd in januari nog uitgekozen tot coach van de maand van de Jupiler Pro League. Daarmee had hij voor een fikse revival gezorgd richting mogelijke bekerfinale en de top-6. De voorbije weken ging het plots wat minder en werd Charleroi ook uitgeschakeld in de Croky Cup.

De oefenmeester had wel weinig reden tot veel wisselen en koos dan ook voor zijn type-elftal. Bij Gent had Rik De Mil - twee maanden geleden nog coach van de Zebra's - wel nood aan een paar wissels. Dean mocht voorin plaatsnemen, omdat Goore en Kanga niet fit waren.

Ito zorgt voor snelle voorsprong KAA Gent

Ook nieuwkomer Hashioka kreeg zijn kans, Van Der Heyden was er door schorsing niet bij. Charleroi trok meteen ten strijde, maar kreeg na tien minuten meteen het deksel op de neus. Ito kon een voorzet binnenwerken en zo 0-1.

Dean vond nog een keertje Delavallée op zijn weg, terwijl ook Roef een paar keer bij de pinken moest zijn in een toch wel open eerste helft. De ruststand was echter wel 0-1, ondanks ook onder meer een bal op de paal. 



Ook na de rust meteen een bal op de paal van Sonko, maar even later kon Max Dean zijn wedstrijd bekronen met een eerste doelpunt. Twintig minuten voor tijd zou hij de wedstrijd voor een tweede keer beslissen vanop de stip.

Max Dean zorgt voor belangrijke driepunter voor Buffalo's

Tussendoor had Keita de wedstrijd een minuutje of drie spannend weten te maken, maar dat was dus een feestje dat niet lang duurde voor de Zebra's. Na de 1-3 gingen ze nog vol op zoek naar minstens een puntje, dat wel. Ousou kwam nog met een aansluitingstreffer in de slotfase.

KAA Gent hield echter vol en pakte zo een belangrijke driepunter. Het loopt weg van Charleroi en komt zo voorlopig naast Anderlecht en KV Mechelen op de vierde plaats. In de strijd om de Champions' Play-offs doen ze een prima zaak.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KAA Gent
Atsuki Ito
Cheick Keita
Max Dean

Meer nieuws

Hierdoor niet naar Anderlecht: Thorsten Fink heeft na ontslag bij KRC Genk nieuwe, verrassende uitdaging beet

Hierdoor niet naar Anderlecht: Thorsten Fink heeft na ontslag bij KRC Genk nieuwe, verrassende uitdaging beet

21:40
🎥 "Het is gewoon klote": KV Mechelen baalt zwaar en meningen over pijnpunt lopen uiteen

🎥 "Het is gewoon klote": KV Mechelen baalt zwaar en meningen over pijnpunt lopen uiteen

21:20
LIVE: Ayensa zet Standard op voorsprong tegen Union! Live

LIVE: Ayensa zet Standard op voorsprong tegen Union!

21:00
Vanaken rakelt fantastisch moment op en geeft andere keuze dan Vermant en Seys toe

Vanaken rakelt fantastisch moment op en geeft andere keuze dan Vermant en Seys toe

21:00
Schreuder op weg naar Anderlecht: Boskamp reageert en heeft ook waarschuwing in huis

Schreuder op weg naar Anderlecht: Boskamp reageert en heeft ook waarschuwing in huis

20:30
🎥 JPL-trainer haalt uit en is hard voor ref Bram Van Driessche: "Machtsmisbruik, geen respect"

🎥 JPL-trainer haalt uit en is hard voor ref Bram Van Driessche: "Machtsmisbruik, geen respect"

20:00
🎥 Heymans lacht met 'positieve uitschuiver' bij Genk: matchwinnaar kondigt aan wat hij volgende keer doet

🎥 Heymans lacht met 'positieve uitschuiver' bij Genk: matchwinnaar kondigt aan wat hij volgende keer doet

19:30
Goed nieuws voor Leko: Club Brugge bevestigt terugkeer van sleutelspelers voor de derby tegen Cercle

Goed nieuws voor Leko: Club Brugge bevestigt terugkeer van sleutelspelers voor de derby tegen Cercle

19:00
David Hubert reageert op demonstratie Anderlecht op Antwerp en op bekerfinale

David Hubert reageert op demonstratie Anderlecht op Antwerp en op bekerfinale

18:30
Hyperspanning: Lommel klopt Anderlecht en zet druk op Kortrijk én Beerschot

Hyperspanning: Lommel klopt Anderlecht en zet druk op Kortrijk én Beerschot

18:15
Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

18:01
Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

18:00
Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"

Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"

17:45
8
Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"

Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"

17:30
11
Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur

Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur

17:00
7
Belgische topclub toonde interesse in Carl Hoefkens, maar... die heeft andere katten te geselen

Belgische topclub toonde interesse in Carl Hoefkens, maar... die heeft andere katten te geselen

16:30
Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

07:40
1
Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

16:00
Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

15:30
Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

15:00
Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

14:30
7
Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

08:40
Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1 Reactie

Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1

13:15
Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

13:00
8
Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

13:49
Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

13:30
2
Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

12:20
3
Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

12:40
1
Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

11:20
14
Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

12:00
Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

11:40
Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

10:30
17
Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

11:00
Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

10:00
4
Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

09:30
1
🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas Reactie

🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas

09:15
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-0 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Standard - Union SG: 1-0 Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal" rinus michels rinus michels over Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken Negenduuzend Negenduuzend over Charleroi - KAA Gent: 2-3 Artevelde Artevelde over Max Dean haalt zijn gram en zorgt voor levensbelangrijke driepunter Gent in Charleroi filip hendrix filip hendrix over Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters Dostojewski Dostojewski over KV Kortrijk - K Beerschot VA: - Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken" Joe Joe over Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat' Andreas2962 Andreas2962 over Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved