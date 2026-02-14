Max Dean haalt zijn gram en zorgt voor levensbelangrijke driepunter Gent in Charleroi

Max Dean heeft zijn gram weten te halen. Met twee goals op bezoek bij Charleroi heeft hij zijn KAA Gent een belangrijke driepunter weten te bezorgen. Daarmee doen de Buffalo's ook meteen een gouden zaak richting de top-6.

Hans Cornelis werd in januari nog uitgekozen tot coach van de maand van de Jupiler Pro League. Daarmee had hij voor een fikse revival gezorgd richting mogelijke bekerfinale en de top-6. De voorbije weken ging het plots wat minder en werd Charleroi ook uitgeschakeld in de Croky Cup.

De oefenmeester had wel weinig reden tot veel wisselen en koos dan ook voor zijn type-elftal. Bij Gent had Rik De Mil - twee maanden geleden nog coach van de Zebra's - wel nood aan een paar wissels. Dean mocht voorin plaatsnemen, omdat Goore en Kanga niet fit waren.

Ito zorgt voor snelle voorsprong KAA Gent

Ook nieuwkomer Hashioka kreeg zijn kans, Van Der Heyden was er door schorsing niet bij. Charleroi trok meteen ten strijde, maar kreeg na tien minuten meteen het deksel op de neus. Ito kon een voorzet binnenwerken en zo 0-1.

Dean vond nog een keertje Delavallée op zijn weg, terwijl ook Roef een paar keer bij de pinken moest zijn in een toch wel open eerste helft. De ruststand was echter wel 0-1, ondanks ook onder meer een bal op de paal.







Ook na de rust meteen een bal op de paal van Sonko, maar even later kon Max Dean zijn wedstrijd bekronen met een eerste doelpunt. Twintig minuten voor tijd zou hij de wedstrijd voor een tweede keer beslissen vanop de stip.

Max Dean zorgt voor belangrijke driepunter voor Buffalo's

Tussendoor had Keita de wedstrijd een minuutje of drie spannend weten te maken, maar dat was dus een feestje dat niet lang duurde voor de Zebra's. Na de 1-3 gingen ze nog vol op zoek naar minstens een puntje, dat wel. Ousou kwam nog met een aansluitingstreffer in de slotfase.

KAA Gent hield echter vol en pakte zo een belangrijke driepunter. Het loopt weg van Charleroi en komt zo voorlopig naast Anderlecht en KV Mechelen op de vierde plaats. In de strijd om de Champions' Play-offs doen ze een prima zaak.