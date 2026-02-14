Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur

Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lucas Stassin (21) beleeft een moeilijke periode bij Saint-Étienne. De jonge Belgische aanvaller, die vorig seizoen dicht bij een selectie voor de Rode Duivels stond, staat al droog sinds 23 september. Intussen krijgt hij wel steun van een wereldberoemde acteur.

De omstandigheden spelen hem deels parten. Stassin kreeg te maken met een blessure aan de kuit, een week ziekte, periodes op de bank en een team dat moeilijk op dreef komt. Recent werd ook trainer Eirik Horneland bedankt door de club.

Horneland bleef optimistisch over de vooruitgang van Stassin. “Hij is zeer dichtbij zijn beste niveau", zei hij op 22 januari na een assist tegen Clermont.

“De laatste wedstrijden speelt hij volle wedstrijden, zijn minuten nemen toe, hij heeft ritme en fysiek is hij op topniveau. Hij is meer betrokken en sereen. Ik weet dat hij beslissend zal zijn in de tweede seizoenshelft.”

Acteur Timothée Chalamet stuurde Lucas Stassin een bericht

Drie wedstrijden later wacht Stassin nog altijd op dat eerste doelpunt van 2026. Zijn nieuwe coach, Philippe Montanier, blijft positief. “Ik heb zijn mentaliteit en inzet gezien. Hij was niet altijd perfect, maar hij moet dit proces doormaken en blijven werken voor het team,” aldus Montanier na de 1-0 overwinning tegen Montpellier.


Zelfs buiten het veld krijgt Stassin steun. Acteur Timothée Chalamet, groot fan van Saint-Étienne, richtte zich persoonlijk tot de Belg. “Ik zeg tegen Lucas Stassin: blijf bij het team, mijn vriend", lachte Chalamet op France Inter, en nodigde hem uit om contact op te nemen: “DM me Stassin. Let’s link.”

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Lucas Stassin

Meer nieuws

Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

Waarom Jérémy Taravel net nu Mats Rits weer bij de A-kern haalt

18:00
Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

18:01
LIVE: Charleroi - KAA Gent, de opstellingen Live

LIVE: Charleroi - KAA Gent, de opstellingen

17:47
Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"

Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal"

17:45
1
Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"

Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken"

17:30
5
Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

15:30
Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

Anderlecht kaapt één van de grootste talenten uit de jeugdwerking van Genk weg

15:00
Belgische topclub toonde interesse in Carl Hoefkens, maar... die heeft andere katten te geselen

Belgische topclub toonde interesse in Carl Hoefkens, maar... die heeft andere katten te geselen

16:30
Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

Gaat hij slagen bij Club Brugge? "Eén van de beteren waar ik al mee samenspeelde"

16:00
Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

Anderlecht-verschoppeling Hatenboer doet zijn versie van de feiten uit de doeken

13:30
1
Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

Dik probleem voor Rode Duivels? Waarom de Nations League veel belangrijker is dan we denken

11:00
Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor

14:30
5
Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1 Reactie

Heynen spreekt over het 'Hayen-effect' bij herboren Genk en geeft zijn inschatting van strijd voor Play-off 1

13:15
Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'

11:20
11
Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

Volgende (?) Champions League-tegenstander van Club Brugge heeft nieuwe coach

13:49
Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

Antwerp kondigt ingrijpende verandering aan voor de supporters

13:00
6
Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

Franky Van der Elst laat zich uit over titeldebat: "Ga misschien Club-fans tegen schenen schoppen"

12:20
3
Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

Jonas De Roeck zeer streng voor arbitrage: "Onbegrijpelijk"

12:40
Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

Een nieuwe kans? Anderlecht laat opvallende speler opnieuw meetrainen

10:00
4
Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

Club Brugge maakt zich sterk voor absolute toptransfer: "Deze zomer weer een kans"

12:00
Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

Heel hoog bezoek in België: alles op alles om de doelen te bereiken

11:40
Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

10:30
16
"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

"Vraag het maar aan mijn opvolger": Didier Deschamps bijt van zich af na loting tegen Rode Duivels

09:00
'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

'Ex-coach Club Brugge is duidelijk en wil naar de Jupiler Pro League komen'

08:00
3
🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas Reactie

🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas

09:15
3
Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

Alle topclubs kloppen aan bij Club Brugge: het plan is duidelijk

09:30
1
Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

Op scherp: sterke man van Club Brugge laat er geen enkele twijfel over bestaan

08:50
Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

Hans Cornelis laat zich uit over ontmoeting met Rik De Mil

08:40
WK-tegenstander van de Rode Duivels heeft plots heel grote problemen

WK-tegenstander van de Rode Duivels heeft plots heel grote problemen

06:30
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) heeft stevig plan en droomt van Premier League

08:20
Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan" Reactie

Zelfkritische Karetsas vreest geen grapjes meer en prijst Genk-trainer Hayen: "Nog nooit eerder gedaan"

07:30
Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel"

07:40
1
Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp"

07:20
26
Hein Vanhaezebrouck is zwaar onder de indruk van KRC Genk-speler

Hein Vanhaezebrouck is zwaar onder de indruk van KRC Genk-speler

07:00
KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit" Reactie

KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit"

23:48
5
Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

Genk buigt in Mechelen twee keer een achterstand om en duikt met 9 op 9 de top zes in

22:38

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 20:45 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur kukeluku kukeluku over Miljoenenlening en blijven verkopen: zo staat Antwerp er echt voor stephen king stephen king over Club Brugge hoopte zelf ook op ander competitieformat: "We gaan niet van die 18 afgeraken" stephen king stephen king over Coach Cercle komt met verbazingwekkende uitspraken: "Binnen één of twee jaar Europees voetbal" Joske89 Joske89 over KV Mechelen laat zich uit over arbitrage na strafschopgevallen en is misnoegd: "Het gaat alleen maar achteruit" Joe Joe over Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat' Nelvafrel Nelvafrel over OH Leuven - FCV Dender EH: 3-2 JaKu JaKu over Rik De Mil komt met opvallend voorstel voor coaches: "Vicieuze cirkel" Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Cercle Brugge - Club Brugge: - CCpl CCpl over Voorzitter Union komt met smeekbede: "Het moet nu, want dit is een ramp" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved