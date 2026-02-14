Wauw! Potentiële Rode Duivel krijgt steun van wereldberoemde acteur

Lucas Stassin (21) beleeft een moeilijke periode bij Saint-Étienne. De jonge Belgische aanvaller, die vorig seizoen dicht bij een selectie voor de Rode Duivels stond, staat al droog sinds 23 september. Intussen krijgt hij wel steun van een wereldberoemde acteur.

De omstandigheden spelen hem deels parten. Stassin kreeg te maken met een blessure aan de kuit, een week ziekte, periodes op de bank en een team dat moeilijk op dreef komt. Recent werd ook trainer Eirik Horneland bedankt door de club.

Horneland bleef optimistisch over de vooruitgang van Stassin. “Hij is zeer dichtbij zijn beste niveau", zei hij op 22 januari na een assist tegen Clermont.

“De laatste wedstrijden speelt hij volle wedstrijden, zijn minuten nemen toe, hij heeft ritme en fysiek is hij op topniveau. Hij is meer betrokken en sereen. Ik weet dat hij beslissend zal zijn in de tweede seizoenshelft.”

Acteur Timothée Chalamet stuurde Lucas Stassin een bericht

Drie wedstrijden later wacht Stassin nog altijd op dat eerste doelpunt van 2026. Zijn nieuwe coach, Philippe Montanier, blijft positief. “Ik heb zijn mentaliteit en inzet gezien. Hij was niet altijd perfect, maar hij moet dit proces doormaken en blijven werken voor het team,” aldus Montanier na de 1-0 overwinning tegen Montpellier.



Zelfs buiten het veld krijgt Stassin steun. Acteur Timothée Chalamet, groot fan van Saint-Étienne, richtte zich persoonlijk tot de Belg. “Ik zeg tegen Lucas Stassin: blijf bij het team, mijn vriend", lachte Chalamet op France Inter, en nodigde hem uit om contact op te nemen: “DM me Stassin. Let’s link.”