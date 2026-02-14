Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem

Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem
Interim-coach Jérémy Taravel slaagde erin om RSC Anderlecht mentaal klaar te stomen voor de bekerclash op het veld van Royal Antwerp FC. In een periode van onrust en veranderingen koos hij bewust voor rust, focus en duidelijkheid richting zijn spelersgroep.

De Fransman zette de dagen voor de wedstrijd volledig in het teken van concentratie. Binnen de club werd de kern bewust afgeschermd, zodat spelers enkel met elkaar en de technische staf in contact kwamen. Dat moest de ruis van buitenaf beperken en het groepsgevoel versterken.

Die aanpak wierp volgens insiders zijn vruchten af. De spelers groeiden dichter naar elkaar toe en voelden dat de staf hen beschermde in een moeilijke fase. De focus verschoof van alles wat rond de club gebeurde naar één duidelijk doel: presteren tegen Antwerp.

Taravel koos tegelijk voor een rustige, beheerste communicatie. Hij wilde geen grote verklaringen of druk, maar wel duidelijkheid. In de kleedkamer werd de nadruk gelegd op intensiteit, verantwoordelijkheid en het besef dat iedereen voor elkaar moest werken. Dat creëerde een sterk wij-gevoel binnen de groep.

Spelers Anderlecht wilden voor Taravel - de overblijver - door het vuur gaan

Zijn loyaliteit aan de club speelde daarbij ook een rol. Waar de voorbije weken meerdere stafleden vertrokken, bleef Taravel op post. Dat werd in de spelersgroep gewaardeerd en zorgde ervoor dat velen extra gemotiveerd waren om voor hem te presteren.

Lees ook... Top-3 in België? 'Duizelingwekkende transfersom voor Nathan De Cat'
Het resultaat was een scherp en gretig Anderlecht dat vanaf de eerste minuut klaar was voor de strijd. De aanpak van Taravel gaf de spelers opnieuw vertrouwen en richting, iets wat de ploeg net op dat moment broodnodig had. De uitdaging wordt nu om die mentaliteit vast te houden richting de volgende wedstrijden en de bekerfinale.
 

Volg Anderlecht - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (15/02).

