🎥 Is Genk weer een topploeg? Hayen velt zijn oordeel en verklaart grote vooruitgang bij Karetsas

Een perfect rapport in de laatste drie speeldagen: dan krijg je weer de allure van een topploeg. Nicky Hayen ziet Genk en Konstantinos Karetsas in het bijzonder groeien naar een hoger niveau.

In zijn eerste analyse over de overwinning van RC Genk op het veld van KV Mechelen was Nicky Hayen zoals vaak zeer nuchter. Hij zag dat er nog zaken beter konden, zoals het opvangen van de infiltratie van Mrabti bij de 2-1. Wel vond Hayen dat zijn ploeg na een mindere openingsfase het commando overnam, hoewel hij erkende dat het een felbevochten wedstrijd was. Bekijk hieronder welke woorden hij exact in de mond nam.

Bij Mechelen beweerden ze dat een topploeg als Genk de foutjes afstraft. Voelt Genk zich ook echt weer een topploeg? Dat is dit seizoen lang niet het geval geweest. "Laat ons stap voor stap verder werken zoals we bezig zijn", tempert Hayen de euforie. "We zijn op de goede weg maar we zijn er nog niet. We zetten nu wel een reeks neer zoals een topploeg moet doen. Dat geeft hoop, moed en energie."

Die energie zullen ze bij Genk goed kunnen gebruiken, met nog een zwaar programma voor de boeg. Met een Karetsas in topvorm heeft het wel een ferme troef in handen. "Ik zei in eerdere interviews al dat 'Kos' geniale ingevingen heeft. Hij moet de balans vinden tussen simpel spelen en het gebruiken van zijn kwaliteiten", heeft de coach een duidelijke boodschap voor zijn speler.

Karetsas slimmer in het maken van keuzes

Hayen haalt met een concreet voorbeeld aan wat hij bedoelt en merkt wel de progressie bij Karetsas. "Hij heeft de gave om met drie tegenstanders rondom hem zich er nog nog uit te manoeuvreren. Als hij dat probeert, is het voor een coach een vervelende situatie als daar balverlies uit voortkomt. Hij wordt er wel slimmer in, dat is positief." Lees ook hoe Karetsas zijn coach een compliment maakte na de zege bij KVM.

Hayen vindt dat het voor de ploeg in zijn geheel de goede kant op gaat, onder andere met de fysieke paraatheid. "De invallers kloppen ook op de deur. Het geeft vertrouwen dat ik uit een grote selectie kan kiezen", is hij blij met de mogelijke keuzes bij Genk.