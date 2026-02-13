'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd'

Het was heel lang wachten op onder meer de jaarrekening van Royal Antwerp FC. Ondertussen is duidelijk geworden hoe de club ervoor staat. En ook wat de toekomst moet gaan brengen voor The Great Old.

Sportief gezien was het geen leuke week, gezien de zware nederlaag tegen RSC Anderlecht en de uitschakeling daardoor ook in de Beker van België. En ook extrasportief blijft het vooralsnog zoeken naar geld.

Antwerp op zoek naar geld

Donderdag kwam de Pro League met de jaarrekeningen naar buiten. Het verlies van Antwerp bleek beperkt tot een dik half miljoen euro, toch veel beter dan het jaar ervoor toen twaalf miljoen euro verlies werd geleden.

De kosten zijn gedrukt, weet Het Nieuwsblad te melden - zij keken het volledige rapport van Antwerp in. Het blijft echter zoeken naar extra investeerders, zeker gezien de cashflownoden die er nog altijd zijn bij Paul Gheysens en diens bouwbedrijf Ghelamco.

Investeerder uit de Balkan wordt genoemd

"Er zijn verkennende gesprekken opgestart met potentiële nieuwe investeerders. Die gesprekken hebben als doel bijkomende middelen ter beschikking stellen die de continuïteit van de vennootschap kunnen waarborgen", klinkt het in het rapport.



Volgens de krant is er één partij uit de Balkan die wil investeren en concrete interesse heeft. In het rapport zelf wordt geen gewag gemaakt van welke investeerders het zijn, maar wel dat er één aanbod is én een interessebrief.