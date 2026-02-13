Blijven of niet? Brecht Dejaegere spreekt over zijn toekomst bij KV Kortrijk

Met KV Kortrijk tegen Beerschot staat er dit weekend een topper op het programma in de Challenger Pro League. KVK-middenvelder Brecht Dejaegere blikt vooruit op de clash tegen de Mannekes.

Kortrijk wil zich herpakken na de nederlaag bij KAS Eupen. De Kerels morsen de laatste tijd vooral buitenshuis met punten, waardoor de strijd om de tweede plaats nog helemaal openligt. Het verschil met Beerschot bedraagt momenteel vier punten.

"Het is een héél belangrijke match", windt Brecht Dejaegere er geen doekjes om bij Het Laatste Nieuws. "We moeten gewoon winnen, simpel. Het wordt zaak om met de juiste ingesteldheid het veld op te stappen."

Dejaegere focust enkel op de promotie

"Als dat gebeurt, zie ik ons een mooi resultaat halen", denkt Dejaegere. "Thuis kunnen we ook altijd net iets meer. Vak I is een van de beste sfeertribunes in ons land." En wat met zijn toekomst? Het contract van Dejaegere loopt na dit seizoen immers af.

"Er zijn in januari al positieve gesprekken geweest met het bestuur, maar ik heb nog geen beslissing genomen", zegt hij. "Ik leef van dag tot dag. Het enige waar ik mij nu op focus, is Kortrijk terug naar 1A brengen. Op 17 april, na de slotwedstrijd tegen RWDM, moeten we een feestje kunnen bouwen."



Dejaegere is aan zijn tweede passage bezig bij Kortrijk, de club waar hij doorbrak. Daarna speelde hij ook voor KAA Gent, Toulouse en Charlotte FC. Met Gent won hij de Belgische titel.