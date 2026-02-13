Blijven of niet? Brecht Dejaegere spreekt over zijn toekomst bij KV Kortrijk

Lorenz Lomme
| Reageer
Blijven of niet? Brecht Dejaegere spreekt over zijn toekomst bij KV Kortrijk
Foto: © photonews
Word fan van KV Kortrijk! 535

Met KV Kortrijk tegen Beerschot staat er dit weekend een topper op het programma in de Challenger Pro League. KVK-middenvelder Brecht Dejaegere blikt vooruit op de clash tegen de Mannekes.

Kortrijk wil zich herpakken na de nederlaag bij KAS Eupen. De Kerels morsen de laatste tijd vooral buitenshuis met punten, waardoor de strijd om de tweede plaats nog helemaal openligt. Het verschil met Beerschot bedraagt momenteel vier punten.

"Het is een héél belangrijke match", windt Brecht Dejaegere er geen doekjes om bij Het Laatste Nieuws. "We moeten gewoon winnen, simpel. Het wordt zaak om met de juiste ingesteldheid het veld op te stappen."

Dejaegere focust enkel op de promotie

"Als dat gebeurt, zie ik ons een mooi resultaat halen", denkt Dejaegere. "Thuis kunnen we ook altijd net iets meer. Vak I is een van de beste sfeertribunes in ons land." En wat met zijn toekomst? Het contract van Dejaegere loopt na dit seizoen immers af.

"Er zijn in januari al positieve gesprekken geweest met het bestuur, maar ik heb nog geen beslissing genomen", zegt hij. "Ik leef van dag tot dag. Het enige waar ik mij nu op focus, is Kortrijk terug naar 1A brengen. Op 17 april, na de slotwedstrijd tegen RWDM, moeten we een feestje kunnen bouwen."


Dejaegere is aan zijn tweede passage bezig bij Kortrijk, de club waar hij doorbrak. Daarna speelde hij ook voor KAA Gent, Toulouse en Charlotte FC. Met Gent won hij de Belgische titel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
Brecht Dejaegere

Meer nieuws

Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"

Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"

14:40
Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

14:20
Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

14:00
Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

13:30
1
Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

13:00
4
Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

12:50
'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd'

'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd'

12:40
8
Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

11:40
Ruben Van Gucht breekt de stilte na geruchten over scheiding: "Met wie ik Valentijn vier?" De derde helft

Ruben Van Gucht breekt de stilte na geruchten over scheiding: "Met wie ik Valentijn vier?"

12:20
1
Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

12:00
Stijn Stijnen deelt héél mooi compliment uit aan Club NXT

Stijn Stijnen deelt héél mooi compliment uit aan Club NXT

10:45
Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

11:20
2
LIVE: KVM en Genk met vertrouwen naar zespuntenmatch voor de top zes: "Het hoeft zichzelf niet op te lossen"

LIVE: KVM en Genk met vertrouwen naar zespuntenmatch voor de top zes: "Het hoeft zichzelf niet op te lossen"

10:45
Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

11:00
2
Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"

Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"

10:30
Na de euforie: Anderlecht maakt snel werk van opvolger Hasi en Still

Na de euforie: Anderlecht maakt snel werk van opvolger Hasi en Still

10:00
1
Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen Reactie

Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen

09:15
3
'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet'

'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet'

09:30
10
Jaarrekeningen Pro League: Club Brugge beste leerling van de klas, héél verrassende tweede

Jaarrekeningen Pro League: Club Brugge beste leerling van de klas, héél verrassende tweede

08:40
7
'Stevige geruchten in Kroatië: Ruben van Gucht slikt persoonlijke én professionele domper' De derde helft

'Stevige geruchten in Kroatië: Ruben van Gucht slikt persoonlijke én professionele domper'

09:00
4
Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

08:20
Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" Reactie

Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4"

07:40
24
'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'

'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'

08:10
1
Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

08:00
16
Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

07:20
Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" Reactie

Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer"

23:07
23
Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen'

Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen'

07:00
2
Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

23:59
5
Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn" Reactie

Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn"

06:00
Jan Mulder zet Anderlecht én vooral Marc Coucke met de voeten op de grond

Jan Mulder zet Anderlecht én vooral Marc Coucke met de voeten op de grond

06:30
Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!" Reactie

Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!"

23:30
12
Rudi Garcia reageert met een kwinkslag op de loodzware loting voor de Nations League

Rudi Garcia reageert met een kwinkslag op de loodzware loting voor de Nations League

23:00
Was dit Anderlecht? Onherkenbaar paars-wit vernedert Antwerp en gaat oververdiend naar de bekerfinale

Was dit Anderlecht? Onherkenbaar paars-wit vernedert Antwerp en gaat oververdiend naar de bekerfinale

22:29
Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren

Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren

22:30
7
Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"

Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"

21:50
Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan'

Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan'

22:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 20:00 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 20:00 Seraing Seraing
Lommel SK Lommel SK 14/02 RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 14/02 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 14/02 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 14/02 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 15/02 SK Beveren SK Beveren
KAA Gent KAA Gent 15/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Dirk Van Aerschot Dirk Van Aerschot over "Hij is een kutspeler": Michel Wuyts doet boekje open over wat Besnik Hasi tegen hem zei FCB vo altijd FCB vo altijd over "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis Swakke25 Swakke25 over 'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd' SmurF SmurF over Francky Van der Elst breekt lans voor Genk-speler: "Hij verdient meer minuten" Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht poestexas poestexas over Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?" wolfskin wolfskin over Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld' wilmabar123 wilmabar123 over 'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet' JaKu JaKu over Anderlecht stelt ex-coach Club Brugge aan na halve finales Beker van België JaKu JaKu over Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved