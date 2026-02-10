Francky Van der Elst breekt lans voor Genk-speler: "Hij verdient meer minuten"

Francky Van der Elst breekt lans voor Genk-speler: "Hij verdient meer minuten"
Jarne Steuckers was zondag opnieuw beslissend voor KRC Genk. In zijn invalbeurt van slechts 26 minuten tegen Anderlecht leverde hij meteen een assist af. Met zijn zesde assist in de Jupiler Pro League staat hij nu in de top drie van de competitie, alleen overtroffen door Tzolis en Karetsas.

Analist Francky Van der Elst, die de topper als co-commentator volgde, liet zijn bewondering blijken. “Ik was echt blij voor hem", aldus Van der Elst in HBvL. “De voorbije weken had hij zichtbaar moeite met zijn invallersrol. De ontlading na die ene assist was enorm, er zat behoorlijk wat frustratie in die pass.”

Steuckers zelf keek eerst naar een directe kans op doel, maar koos op het laatste moment voor een pass. “Anderlecht had al veel schoten kunnen afblokken, en ik zag dat er door het midden ruimte was. Robin (Mirisola) maakte het perfect af", vertelde de winger.

Van der Elst benadrukt dat Steuckers veel toevoegt aan het team, ondanks minder speelminuten. “Vorig jaar had hij nog een ongelooflijke klik met Tolu, nu levert hij nog steeds veel assists. Als je puur naar zijn rendement kijkt, verdient hij meer minuten.”

Steuckers is het slachtoffer van de concurrentie op rechts bij Genk

Het gebrek aan vaste basisplaatsen is deels te wijten aan blessures en de komst van nieuwe spelers. Steuckers raakte geblesseerd aan de hamstrings en moest de voorkeur geven aan Daan Heymans Karetsas die moet spelen en Ito die voor diepgang moet zorgen. “Misschien logisch, maar het gaat ten koste van Steuckers", aldus Van der Elst.


Toch ziet Van der Elst de winger als een goudwaarde voor Genk, ook vanop de bank. “Hij brengt extra kwaliteit met zijn trap, scherpe corners of vrije trappen. Hij heeft nog niet gescoord, maar zijn invloed is duidelijk. In de komende weken kan hij nog het verschil maken", besluit Van der Elst.

