Een prijs in Nederland, grote mislukking nadien: wie is Paul Simonis, de nummer één-kandidaat van Anderlecht?

Anderlecht schakelt deze week een versnelling hoger om een nieuwe trainer te vinden. Paul Simonis staat hoog op de lijst van Kenneth Bornauw, maar wie is die 40-jarige Nederlander eigenlijk?

Verschillende kandidaten dingen mee om Besnik Hasi op te volgen op de bank bij Anderlecht, en CEO Kenneth Bornauw wil het tempo opvoeren om zo snel mogelijk een nieuwe hoofdcoach aan te stellen. Jérémy Taravel – aan het begin van het seizoen nog T4 – en het duo Aarab-Djoum nemen voorlopig over, maar zullen waarschijnlijk niet lang op de bank zitten.

Hoewel er verschillende trainers op de shortlist staan, tekent één naam zich nu duidelijk af: Paul Simonis (40), voormalig coach van Go Ahead Eagles en Wolfsburg. Een trainer met een opvallend profiel, want hij had geen spelerscarrière op het hoogste niveau. Al op zijn twintigste begon hij als jeugdtrainer bij Sparta Rotterdam, waar hij maar liefst vijftien jaar bleef.

Een trofee met de hulp… van een target van Anderlecht

Simonis heeft dus een stevige achtergrond in jeugdopleiding, wat ongetwijfeld een troef is in de ogen van RSCA. In 2020 haalde Kees van Wonderen hem – zelf zonder ervaring als T1 – binnen als assistent bij Go Ahead Eagles, een club die in België weinig bekend is en gevestigd is in Deventer.

Na Van Wonderen te hebben gevolgd naar Heerenveen, keerde Simonis in 2024 terug naar Go Ahead Eagles, ditmaal als hoofdtrainer. Met succes: in zijn eerste seizoen verraste hij iedereen door de club haar allereerste trofee te bezorgen.





Lees ook... Jonathan Lardot hakt de knoop door over betwiste goal in Genk-Anderlecht›

Toeval of niet: die trofee won Simonis voor een groot deel dankzij Jari De Busser, de Belgische doelman die met meerdere cruciale reddingen uitblonk op weg naar de finale én tijdens de beslissende strafschoppenreeks. En laat De Busser nu recent nog… op de lijst van RSC Anderlecht hebben gestaan om concurrentie te vormen voor Colin Coosemans.

Daarna werd het verhaal complexer. Nadat hij in Deventer was uitgegroeid tot een held, koos Paul Simonis voor een stap naar Wolfsburg… die uitmondde in een regelrechte mislukking. Vier maanden, tien wedstrijden, amper twee overwinningen: de sprong was mogelijk te groot, de omgevingswissel te abrupt – wie zal het zeggen. Eén ding staat vast: Simonis mist nog ervaring op het allerhoogste niveau. Dat is meteen ook het voornaamste argument tegen hem in de strijd om Besnik Hasi op te volgen. Al zou zijn eerste gesprek met de clubleiding veel twijfels hebben weggenomen.

Op het eerste gezicht doet zijn profiel nochtans denken aan dat van Maarten Martens – op één strafschoppenreeks in een bekerfinale na (het was tegen het AZ van Martens dat Go Ahead Eagles de beker won). Sterker nog: Martens heeft als ex-product van Neerpede normaal gezien een streepje voor. Toch is het de Nederlander die momenteel in poleposition ligt. En dat zal Enric Llansana, de spilfiguur van het Go Ahead Eagles van Simonis in 2024-2025, zeker niet erg vinden.