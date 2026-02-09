Heel opvallend: deze voormalige Anderlecht-coach trekt samen met Edward Still naar Watford

Heel opvallend: deze voormalige Anderlecht-coach trekt samen met Edward Still naar Watford
Foto: © photonews

De onrust bij Anderlecht blijft maar aanhouden. Na meerdere vertrekkers binnen de sportieve staf volgt nu opnieuw een opvallende wending, amper dagen voor een cruciale bekerwedstrijd.

Anderlecht kent een exodus van zijn stafleden. Besnik Hasi werd ontslagen en Lucas Biglia vertrok later zelf. Maar daar bleef het niet bij. Olivier Renard kreeg maandagochtend ook zijn C4.

Maar er is meer opvallend nieuws, want Edward Still, die deze interim-periode slechts twee wedstrijden aan het roer stond bij Anderlecht, vertrekt ook. Hij staat op het punt de club te verlaten voor een avontuur bij Watford.

Karim Belhocine vergezelt Edward Still bij Watford

Het Laatste Nieuws meldde dat Still al werd gespot op de Eurostar richting Londen. Naast hem nog een oude bekende: Karim Belhocine. Zo krijgt Still er meteen een rechterhand bij.

De voormalige T1 van Anderlecht, KV Kortrijk, Charleroi en Francs Borains wordt namelijk zijn assistent bij Watford. Dit met Mogi Bayat als de man achter de schermen.

Lees ook... Gisteren ontkende hij nog: 'Edward Still vertrekt bij RSC Anderlecht'
Ter herinnering: vanwege het vertrek van Still zal Anderlecht met een noodoplossing moeten komen voor de cruciale bekerwedstrijd tegen Antwerp. Jérémy Taravel neemt de rol van interim-coach voorlopig op zich.

