Hautekiet schetst harde realiteit voor Standard, maar zag ook veel fout lopen tegen Club Brugge

Standard heeft de lijn niet kunnen doortrekken na de thuiszege tegen Anderlecht. Al hadden de Rouches wel wat excuses tegen Club Brugge.

Veel middenvelders afwezig bij Standard

Standard zakte zwaar gehavend af naar het Jan Breydelstadion om het op te nemen tegen Club Brugge. Zowat het hele middenveld was afwezig met Nielsen en Teuma die geblesseerd waren, Karamoko (geschorst) en ook Ilaimaharitra en El Hankouri waren afwezig.

Het was voor de Rouches dan ook een ongelijke strijd, zag Ibe Hautekiet. "Stel je voor dat Club Brugge zo moet spelen tegen ons. Als zij niet kunnen rekenen op Vanaken, Stankovic, Onyedika, Vetlesen en nog iemand."

"Dat zou ik eens willen zien, want dat middenveld van Club is gewoon super sterk. Die afwezigen, dat is echt niet normaal. Het is voor iedereen gewoon frustrerend, maar het is de harde realiteit", stelde Hautekiet.

Plan Standard val na half uur in duigen

Toch deed Standard het in het eerste halfuur nog goed tegen Club Brugge, tot het de 1-0 van Tresoldi slikte. "Ons plan om een goed blok neer te zetten en misschien een gelijkspel uit de brand te slepen werkte goed."

"Maar op een domme manier geven we dan die doelpunten weg en is alles voor de rust al gespeeld." Met 3-0 aan de rust was de tweede helft dan ook overbodig, Standard kreeg in 90 minuten zelfs geen enkele bal tussen de palen.