"Coucke en Verschueren verliezen tijd": Degryse bijzonder streng voor Anderlecht

RSC Anderlecht verloor twee keer sinds Besnik Hasi vertrokken is. Marc Degryse ziet vooral dat paars-wit veel tijd aan het verliezen is.

Van een shockeffect met het ontslag van Hasi is bij Anderlecht totaal geen sprake. De bekerpartij tegen Antwerp en het competitieduel tegen KRC Genk gingen allebei verloren.

“Het is er niet beter op geworden in die twee duels waarin Still hoofdcoach mocht zijn. Hij probeert wel, maar... Ik zag Still in de bekermatch op Antwerp applaus geven aan spelers die - met de beste intenties - een foute pass gaven. Komaan, is dit nog Anderlecht?”, vraagt Degryse zich af bij Het Laatste Nieuws.

Dat er nu al applaus gegeven wordt als een speler de goede intentie heeft, vindt Degryse echt bij het haar gegrepen. Niet alleen Still, maar ook de andere stafleden lieten zich daarmee in. “Ik mis uitstraling, charisma, autoriteit op de bank. De enige die dat nog wel had, Lucas Biglia, heeft ook zijn biezen gepakt.”

Renard ontslagen

Ondertussen lijkt Anderlecht gekozen te hebben om een totaal nieuwe weg te bewandelen. Het Laatste Nieuws meldt dat Olivier Renard ontslagen is. Dat maakt dat de club een nieuwe sportief directeur kan aanstellen die ook zijn eigen trainer kan meebrengen.

Degryse verwijst naar de vervlogen tijden bij Anderlecht. “Michael Verschueren zal weten hoe daadkrachtig zijn vader was. Pa Michel schold in crisismomenten weliswaar de pers uit, maar hij ging aan de poorten staan om met de fans te praten en wist van aanpakken. Nu heerst alleen maar onduidelijkheid”, besluit Degryse.