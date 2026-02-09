Karetsas stapt meteen na match tegen Anderlecht het vliegtuig op

KRC Genk won zondag met 2-0 van RSC Anderlecht. Kos Karetsas trok meteen na de wedstrijd naar de luchthaven.

Negende assist voor Karetsas

Kos Karetsas leverde tegen Anderlecht zijn negende assist van het seizoen af. “Ik weet dat Sor die snelheid heeft, hij weet dat ik de doorsteekpass heb. Zo kwam dat doelpunt tot stand”, vertelde hij achteraf aan Het Nieuwsblad.

Een doelpunt heeft de Griek echter nog altijd niet gescoord. In de Europa League wel, al krijgt hij daar naar eigen zeggen meer vrijheid van de tegenstanders. “In België zitten ze veel korter op me. Maar maak je geen zorgen, dat doelpunt komt er nog wel.”

Vlucht naar Griekenland

KRC Genk mikt nog altijd op een plaatsje in de top zes, om mee te doen in de Champions’ Play-offs. Voorlopig volgen de Limburgers op de achtste plek, met één puntje minder dan KAA Gent dat nummer zes is.

Karetsas moest na de wedstrijd echter meteen weg. “Ik moet nu echt door, want ik wil mijn vlucht naar Griekenland zo dadelijk niet missen”, liet hij verstaan. Daar wordt hij maandag verwacht op een prijsuitreiking.

Lees ook... Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank›

Karetsas is genomineerd voor de trofee van ‘Griekse Sportbelofte van het Jaar’. Hij lijkt de grote favoriet te zijn om de trofee in de wacht te slepen, zo klinkt het.