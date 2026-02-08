Standard krijgt zware klap te verwerken vlak voor topper tegen Club Brugge

Vincent Euvrard zal geen beroep kunnen doen op zijn aanwinst Teddy Teuma. De voormalige speler van Union Saint-Gilloise raakte zaterdag geblesseerd op training.

Het noodlot blijft Vincent Euvrard achtervolgen in aanloop naar de clash tegen Club Brugge. Teddy Teuma raakte zaterdag geblesseerd op training, zo meldt Sudinfo. De Maltees vervoegt zo de al lange lijst met spelers in de ziekenboeg.

Vincent Euvrard moet puzzelen

Euvrard heeft weinig keuze en zal moeten improviseren. Met een uitgedunde kern moet hij zijn elftal herorganiseren om toch een minimum aan evenwicht te bewaren. Sommige spelers zullen mogelijk op een andere positie uitgespeeld worden, terwijl anderen een uitgelezen kans krijgen om zich te tonen.

Ook achterin zou er gesleuteld kunnen worden om de balans te behouden. Met de verwachte aanpassingen hoger op het veld zal de defensie zich moeten aanpassen. David Bates lijkt zijn plaats te krijgen in de basiself, naast Hautekiet en Homawoo.

Een rampscenario dat op het slechtst mogelijke moment valt. Standard vecht volop voor een plaats in de top zes en wil zich na jaren opnieuw plaatsen voor de Champions' Play-offs. Teuma toonde zich afgelopen week al heel belangrijk in de Clasico.

Lees ook... LIVE Club Brugge zonder zieke Tzolis en Vermant, Teuma afwezig bij Standard›

Bij Club Brugge liet Ivan Leko dan weer meerdere spelers thuis. Nieuwkomer Félix Lemaréchal zit niet in de selectie, net als Ludovit Reis en Jorne Spileers.