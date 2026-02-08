Standard krijgt zware klap te verwerken vlak voor topper tegen Club Brugge

Standard krijgt zware klap te verwerken vlak voor topper tegen Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Euvrard zal geen beroep kunnen doen op zijn aanwinst Teddy Teuma. De voormalige speler van Union Saint-Gilloise raakte zaterdag geblesseerd op training.

Het noodlot blijft Vincent Euvrard achtervolgen in aanloop naar de clash tegen Club Brugge. Teddy Teuma raakte zaterdag geblesseerd op training, zo meldt Sudinfo. De Maltees vervoegt zo de al lange lijst met spelers in de ziekenboeg.

Vincent Euvrard moet puzzelen

Euvrard heeft weinig keuze en zal moeten improviseren. Met een uitgedunde kern moet hij zijn elftal herorganiseren om toch een minimum aan evenwicht te bewaren. Sommige spelers zullen mogelijk op een andere positie uitgespeeld worden, terwijl anderen een uitgelezen kans krijgen om zich te tonen.

Ook achterin zou er gesleuteld kunnen worden om de balans te behouden. Met de verwachte aanpassingen hoger op het veld zal de defensie zich moeten aanpassen. David Bates lijkt zijn plaats te krijgen in de basiself, naast Hautekiet en Homawoo.

Een rampscenario dat op het slechtst mogelijke moment valt. Standard vecht volop voor een plaats in de top zes en wil zich na jaren opnieuw plaatsen voor de Champions' Play-offs. Teuma toonde zich afgelopen week al heel belangrijk in de Clasico.

Lees ook... LIVE Club Brugge zonder zieke Tzolis en Vermant, Teuma afwezig bij Standard
Bij Club Brugge liet Ivan Leko dan weer meerdere spelers thuis. Nieuwkomer Félix Lemaréchal zit niet in de selectie, net als Ludovit Reis en Jorne Spileers.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Standard
Teddy Teuma

Meer nieuws

LIVE Club Brugge zonder zieke Tzolis en Vermant, Teuma afwezig bij Standard Live

LIVE Club Brugge zonder zieke Tzolis en Vermant, Teuma afwezig bij Standard

17:35
LIVE: Union resoluut op zoek naar winnende treffer Live

LIVE: Union resoluut op zoek naar winnende treffer

17:39
"Dat gaat Leko niet snel meer proberen": vindt Club Brugge oplossingen tegen Standard?

"Dat gaat Leko niet snel meer proberen": vindt Club Brugge oplossingen tegen Standard?

14:00
🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe

🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe

17:30
1
LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

LIVE Club Brugge-Standard: Veert blauw-zwart weer recht of kunnen de Rouches verrassen?

09:45
Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?

Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?

16:53
1
Verlaat ook Edward Still Anderlecht? Coach staat in belangstelling van Engelse club

Verlaat ook Edward Still Anderlecht? Coach staat in belangstelling van Engelse club

16:45
Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal": "We zijn er absoluut niet mee akkoord" Reactie

Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal": "We zijn er absoluut niet mee akkoord"

16:13
14
Franky Van der Elst looft twee Genk-spelers en wil ook nog wat kwijt over Nicky Hayen

Franky Van der Elst looft twee Genk-spelers en wil ook nog wat kwijt over Nicky Hayen

16:30
Van kwaad naar erger: dit heeft Tristan Degreef te zeggen na nieuwe nederlaag van Anderlecht

Van kwaad naar erger: dit heeft Tristan Degreef te zeggen na nieuwe nederlaag van Anderlecht

16:00
3
Opvallend: Marseille is nog altijd niet bekomen van wedstrijd tegen Club Brugge

Opvallend: Marseille is nog altijd niet bekomen van wedstrijd tegen Club Brugge

15:00
Doodziek Anderlecht gaat nu ook in Limburg kopje onder en pakt 5 op 24, Genk op één punt van top zes

Doodziek Anderlecht gaat nu ook in Limburg kopje onder en pakt 5 op 24, Genk op één punt van top zes

15:23
Schade bij Tobe Leysen valt niet mee: OH Leuven komt met belangrijke update na stevige botsing

Schade bij Tobe Leysen valt niet mee: OH Leuven komt met belangrijke update na stevige botsing

14:30
🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben" Reactie

🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben"

13:15
3
KAA Gent komt met meer nieuws over Wilfried Kanga na zware botsing: dit is er aan de hand

KAA Gent komt met meer nieuws over Wilfried Kanga na zware botsing: dit is er aan de hand

13:30
"Dit aanvaard ik niet": Hans Cornelis is héél duidelijk na nederlaag Charleroi

"Dit aanvaard ik niet": Hans Cornelis is héél duidelijk na nederlaag Charleroi

13:00
Radja Nainggolan doet opvallende uitspraak: "Ik kan dat niveau nog steeds aan"

Radja Nainggolan doet opvallende uitspraak: "Ik kan dat niveau nog steeds aan"

12:30
'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder'

09:30
5
Michiel Jonckheere wijst de zwakke plek aan van KV Kortrijk: "Dat kan niet"

Michiel Jonckheere wijst de zwakke plek aan van KV Kortrijk: "Dat kan niet"

12:00
LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

LIVE: Antwerp strijdt tussen bekerduels met Anderlecht voor top 6 in Mechelen: "Zijn geen schatjes achteraan"

10:45
LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

LIVE: Genk op zoek naar top zes, Anderlecht moet het doen zonder zijn metronoom

10:19
Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

Antonio Conte geeft duidelijke stand van zaken over bankzitter Romelu Lukaku

11:30
Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

10:30
Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge

Opvallende afwezigen in de selectie van Club Brugge

20:00
14
Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

Zulte Waregem is klaar voor cruciale weken in de competitie: "Ook Anderlecht staat niet te springen"

10:00
DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

DR Congo schiet opnieuw in actie: twee spelers met de Belgische nationaliteit in het vizier

11:00
Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

19:30
"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

"Een natte droom": held van Cercle Brugge door het dolle heen na spektakelzege bij Charleroi

09:00
Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

Tevreden of niet? CEO Genk maakt de tussentijdse balans op van Nicky Hayen

08:40
1
Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

Onur Cinel klopt zich op de borst na spektakelzege bij Charleroi: "Dáárom ben ik heel trots"

08:20
3
Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken Reactie

Hersenschuddingen, breuken? Planet Group Arena schrikt door botsing Leysen en Kanga: dit zijn eerste indrukken

23:58
Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"

Discutabele fase in Charleroi-Cercle Brugge: "Ik ben het niet eens"

06:30
3
Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

Vreemd gerucht in Turkije: "Domenico Tedesco heeft Romelu Lukaku geweigerd"

07:00
6
Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

Strijd voor Play-off 1 helemaal open: na Charleroi laat ook KAA Gent van zijn pluimen, OHL pakt kostbare zege

22:49
"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)

"Hij waakt erover": waarom Hairemans van cruciaal belang kan worden in play-offs (en bekerfinale)

23:00
Deze smaakmaker van Club Brugge doet monden openvallen: "Het is hallucinant"

Deze smaakmaker van Club Brugge doet monden openvallen: "Het is hallucinant"

07/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 18:30 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Standard krijgt zware klap te verwerken vlak voor topper tegen Club Brugge Standard 2.0 Standard 2.0 over Club Brugge - Standard: - Joe Joe over KRC Genk - Anderlecht: 2-0 Joe Joe over 🎥 Anderlecht zal spijt hebben: Luis Vazquez scoort prachtig doelpunt bij Getafe Obiku Obiku over Van kwaad naar erger: dit heeft Tristan Degreef te zeggen na nieuwe nederlaag van Anderlecht Borak Borak over Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen? wilmabar123 wilmabar123 over Edward Still hekelt arbitrage na discutabele goal": "We zijn er absoluut niet mee akkoord" Farmatwin Farmatwin over 'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder' Dirk ie Dirk ie over Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop" NikiSan NikiSan over K Beerschot VA - Club Brugge NXT: 2-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved