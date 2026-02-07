Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

Marlon Fossey is terug uit blessure. Zondag bekampt hij met Standard zijn ex-trainer Ivan Leko die tijdens dit seizoen naar Club Brugge vertrok.

Fossey heeft veel respect voor Leko

Marlon Fossey had een goede band met Ivan Leko, zo vertelt hij in een gesprek met La Dernière Heure. “Van alle trainers die ik tot nu toe in mijn carrière heb gehad, is hij degene onder wie ik de meeste wedstrijden heb gespeeld (54)”, aldus de Amerikaan in de Waalse krant.

Leko heeft volgens Fossey stevig bijgedragen aan het sterke seizoen dat hij speelde. “Ik heb veel respect voor hem. Zijn manier van werken, zijn mens-tot-mensrelatie, zijn passie… Ik weet dat hij geraakt was door alles wat hij bij Standard heeft meegemaakt.”

Nieuwe stunt pakken tegen Club Brugge

Zondag zal dat echter allemaal geen rol spelen. Dan is het ieder voor zich oordeelt Fossey die doodgraag met de overwinning uit Brugge wil terugkeren naar Luik. Vorig jaar wonnen de Rouches in het Jan Breydelstadion nog met 1-2.

En ook dit jaar is dat zeker mogelijk.“We moeten erin geloven en voortbouwen op onze nieuwe positieve dynamiek”, zegt Fossey die sinds oktober lange tijd out was met een blessures aan de hamstrings.

Vorige week speelde hij een helft mee tegen Anderlecht. “Ik heb genoten van de sfeer in die Clasico en we hebben het plan gevolgd om me aan de rust te vervangen. Het zou te risicovol geweest zijn om door te spelen in zo’n emotionele en intense wedstrijd”, besluit hij.