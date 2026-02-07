Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer beweert dat hij kampioen was geworden als hij één speler erbij had gehad

Brian Riemer keerde donderdag nog even terug naar het Lotto Park, ditmaal niet als coach, maar om Lucas Hey te scouten voor de Deense nationale ploeg. De ex-trainer van Anderlecht nam ook een duidelijk standpunt in op wat er momenteel bij paars-wit gebeurt.

Op Anderlecht zeggen ze nu nog: ‘We torsen die hoge loonlast mee uit de periode Fredberg-Riemer en daarom kunnen we geen stappen vooruit zetten'. "Ik heb nooit een sportief directeur of een trainer gekend die met een volledig propere lei kon beginnen bij zijn nieuwe club. Je komt altijd na iemand anders", klinkt het antwoord in HLN.

Met elf 'De Cats' gaat het volgens Riemer niet beter gaan bij Anderlecht

Riemer benadrukt het belang van een balans tussen jeugd en ervaring. “Wij probeerden om een balans te vinden tussen eigen jeugdspelers en ervaren mannen, Thomas Delaney en Kasper Schmeichel bijvoorbeeld. Zij maakten de jongens rondom hen beter. Zeno Debast en Mario Stroeykens waren ‘amazing’.”

Leiders zijn immers nodig binnen een ploeg met ambitie. “Zeno kon leren van ‘Mister Vertonghen’, Mario van Delaney of Mats Rits. Mats is misschien geen sexy voetballer, maar hij zorgt wél voor evenwicht in een elftal. Met elf ‘De Cats’ bij Anderlecht gaat het volgens mij niet beter gaan, hoor. Heb je er één én omring je hem goed, dan zal dat wel het geval zijn.”

Met Jan Vertonghen tegen Club Brugge beweert Riemer dat hij kampioen was geworden

Die titelmatch tegen Club Brugge kwam evenwel hard aan bij iedereen binnen Anderlecht. “Het is en blijft voetbal. Op het eind van de rit is er slechts één kampioen. Uiteraard ben ik voor een deel de schuldige. Alleen… we verloren de verkeerde spelers op het verkeerde moment. In die wedstrijd miste ik Thorgan Hazard, Delaney en Vertonghen. Ik ben er zeker van dat we kampioen worden, mocht Jan fit geweest zijn.”

Over de huidige stand van Anderlecht: “Ik hoop dat ze de volgende jaren stappen zetten. Daar zijn twee manieren voor. Of je spendeert veel geld – dat zal niet gebeuren – of je bouwt aan een mooi project."





"Je kan niet het ene jaar Vincent Kompany aanstellen, het andere Felice Mazzu, dan weer Brian Riemer, David Hubert of Besnik Hasi. Zoveel verschillende coaches en profielen met een verschillende werkwijze. Ze hebben tijd nodig. Anderlecht heeft tijd nodig om opnieuw te groeien."