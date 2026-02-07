De nieuwe Tolu? Zelfvertrouwen is enorm: "Ik kan in zijn voetsporen treden"

Van vierde spits naar vaste basisspeler: Aaron Bibout (21) beleeft een droomstart van 2026 bij KRC Genk. In zijn eerste grote interview blikt hij terug op zijn snelle opmars en kijkt hij vol vertrouwen naar de toekomst.

“Het is mijn bedoeling om in de voetsporen van Tolu en Onuachu te treden,” zegt de jonge Kameroener in HBvL. Een maand geleden had Bibout nog geen minuut gespeeld voor de A-kern en stond hij vierde in de pikorde achter Hyeon-gyu Oh, Robin Mirisola en Jusef Erabi.

Alles veranderde met een invalbeurt aan de Gaverbeek, waarin hij direct scoorde en zijn eerste basisplaats afdwong. Sindsdien lijkt de troonopvolger van Tolu Arokodare zich te hebben aangediend.

“De vergelijking met Tolu snap ik wel", lacht Bibout. “Ik heb beelden van hem gezien en we hebben een gelijkaardige speelstijl. Het is geen geheim dat de club me naar hier heeft gehaald om hem op te volgen. Dat schrikt me niet af.”

Aaron Bibout wil topschutter van de JPL worden

Bibout trainde in de eerste seizoenshelft al mee met de A-kern, maar kwam in competitieverband enkel in actie voor Jong Genk. “De vorige coach (Thorsten Fink, nvdr.) zei dat ik rustig moest blijven en mijn kans moest afwachten", vertelt hij. “Die kans kwam onder de nieuwe coach. Hij nam me apart om te zeggen dat hij in me geloofde. Die kans heb ik met beide handen gegrepen.”

Net als Tolu en Onuachu begon Bibout zijn Europese avontuur in een kleinere competitie. “Dan wil ik de derde worden in dat rijtje", klinkt het zelfverzekerd. “Ik geloof enorm hard in mezelf en ben ervan overtuigd dat ik de kwaliteiten heb om in hun voetsporen te treden.”



Voorlopig denkt Bibout alleen aan Genk. “Daarna zien we wel. Engeland, Spanje, Italië of Duitsland? Het maakt me niets uit, zolang het maar een grotere competitie is.” Ook de nationale ploeg van Kameroen lonkt. “Het WK zit er niet meer in, maar nu ik een vaste basisplaats heb, hoop ik in beeld te komen bij de nationale ploeg. Het zou geweldig zijn om voor mijn land uit te komen.”