STVV toont ook tegen Westerlo waarom ze misschien wel titelkandidaat zijn

Na 24 speeldagen blijft STVV bovenin meedraaien in het klassement. Het is stilaan oneerbiedig om te zeggen dat ze hun dipje nog wel zullen hebben, zij het in de play offs. En dat werd tegen Westerlo nog maar eens duidelijk.

Mbe Soh alsof hij er al jaren stond

Dat STVV ook tegen Westerlo de totale controle had, was niet alleen te danken aan de spelers die op het veld stonden, maar ook aan de mannen die van de bank kwamen. Want Wouter Vrancken moest al na 5 minuten ingrijpen na een blessure van Misliu. Nieuwkomer Mbe Soh mocht opdraven en deed dat met verve.

"Dat Mbe Soh niet foutloos begon, deerde Wouter Vrancken allerminst. “Hij startte wat nerveus, vond ik, maar dat is niet abnormaal,” gaf de STVV-coach toe. “Je komt na enkele minuten in een wedstrijd die ertoe doet, dat vraagt meteen mentale weerbaarheid. Maar hij heeft een enorme persoonlijkheid en is heel coachend. Dat hij zo snel stabiliteit brengt, zegt veel.”

Het contrast met een ploeg die moet improviseren bij tegenslag, kon nauwelijks groter zijn. STVV bleef na de vroege wissel niet alleen stabiel, maar behield ook controle en overwicht. Het is precies daar dat de maturiteit van deze kern zichtbaar wordt: onverwachte ingrepen zorgen niet voor chaos, maar worden opgevangen door profielen die klaarstaan.

Matsuzawa opnieuw op niveau

Ook offensief toonde STVV die luxe aan oplossingen, want met de invalbeurt van Kaito Matsuzawa kreeg STVV opnieuw schwung in de tweede helft. "Hij was wat weggezakt na zijn prestatie tegen Anderlecht maar hij heeft duidelijk de draad opnieuw opgepikt", aldus Vrancken.

En het was een heel bewuste wissel merkte Vrancken fijntjes op: "Westerlo-speler Ourega stond al op geel. Ofwel bleef hij doorgaan met risico op rood, ofwel loste hij de druk en zou Matsuzawa veel ruimte krijgen. Het is optie 1 geworden."

En oh ja, Vrancken moest op voorhand ook al op zoek naar vervanging voor Muja. De winger zat tegen Westerlo zijn eerste van twee schorsingsdagen uit na een rode kaart tegen Charleroi. Maar of daar nu écht iets van de merken was...