Is Rommens te goedkoop verkocht? Technisch directeur van Westerlo legt het uit

Westerlo rondde deze week een bijzonder drukke wintermercato af. Technisch directeur Francesco Carratta licht toe hoe de club de transferperiode heeft aangepakt en welke keuzes daarbij zijn gemaakt.

Drukke wintermercato voor Westerlo

Carratta heeft er een heel drukke transfermaand op zitten. Daarbij werd ook Westerlo met de neus op de feiten gedrukt. Grote bedragen voor inkomende transfers zijn in onze competitie niet meer van deze tijd.

Ook Westerlo gaf in het verleden veel geld uit om de spelerskern te versterken, maar tegenwoordig is dat niet meer realistisch. Waar de club wel hoopt te scoren is met de verkoop van spelers. Daar wil de club wel de nodige miljoenen zien.

Is Rommens te goedkoop verkocht?

Het vertrek van Rommens was volgens Carratta onvermijdelijk. Hij wijst op de ontwikkeling die de speler doormaakte en de kansen die zich voor hem aanboden. “Wie zijn wij om hem tegen te houden”, zegt Carratta aan Gazet van Antwerpen.

Vanuit de achterban kwam er kritiek dat de transfersom te laag zou zijn. “Wij willen niemand laten gaan voor een habbekrats. Vier miljoen voor Rommens was een correcte prijs voor een speler die nog 1,5 jaar onder contract ligt. Bovendien was Rangers de enige ploeg die deze winter belangstelling toonde.”



Met de nodige bonussen kan er volgens Carratta nog een miljoen bij komen. Westerlo rekent ook nog op een ander extraatje. “Hopelijk kan Lucas Stassin, waar we nog een percentage op de doorverkoop krijgen, een mooie transfer maken. Toen hij deze zomer niet naar Paris FC ging, heb ik toch even gevloekt”, besluit Carratta.