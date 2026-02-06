Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven

KV Mechelen pakte vorige week nog een nuttig puntje op bezoek bij OH Leuven met een 2-2 gelijkspel. De Kakkers zijn door het gebrek aan overwinning wel uit de top-6 gezakt, al blijven ze volop meedoen voor de prijzen.

"De wedstrijd tegen Antwerp wordt belangrijker, want onze bonus is weg. Als we willen meedoen tot het einde, moeten we er vanaf nu elke wedstrijd staan", aldus Fred Vanderbiest op zijn persconferentie in aanloop naar de clash van dit weekend.

Waar eindigt KV Mechelen in de eindafrekening?

Het puntenverlies tegen OH Leuven kan in de eindafrekening zuur blijken - of het puntje dat toch nog gepakt werd kan heel belangrijk blijken. Dat zal pas binnen zeven speeldagen eind maart blijken, maar elke wedstrijd is van belang vanaf nu.

Na de wedstrijd tegen Leuven had Fred Vanderbiest nog stevig uitgehaald naar de arbitrage, omdat die een zeer goedkope strafschop aan OHL hadden gegeven na een halfuur spelen. Visser werd naar het scherm geroepen, maar veranderde zijn mening niet.

Lawrence Visser ging in de fout in match Mechelen tegen OH Leuven

Achteraf was daar wel wat over te doen en ook Jonathan Lardot liet zich uit over de zaak. Voor hem was het geen strafschop en was de tussenkomst van de VAR goed - en had Visser het dus bij het verkeerde eind om de strafschop alsnog te (blijven) geven.



"Tegen Westerlo hebben we pech dat we de kansen niet afwerken en op OH Leuven mag die penalty ook nooit vallen. We moeten nu wel tegen Antwerp en Genk alles uit de kast halen", klonk het op de persconferentie.