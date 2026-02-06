'En plots staat ook (ex-)Anderlecht-meubilair op de shortlist bij paars-wit'

'En plots staat ook (ex-)Anderlecht-meubilair op de shortlist bij paars-wit'
Meerdere trainers staan op de shortlist van RSC Anderlecht. Onder hen Maarten Martens, maar ook een andere Belg: Mohamed Ouahbi. Die heeft heel veel ervaring opgedaan bij paars-wit en zou nu een opvallende optie kunnen zijn.

Wie wordt nu echt de opvolger van Besnik Hasi bij Sporting Anderlecht? Dat is de grote vraag waarop er nog altijd geen antwoord is. Hoewel er verschillende namen in de pers circuleren, is het voorlopig nog steeds Edward Still die als interim-coach aan het roer staat.

Anderlecht zoekt nog steeds nieuwe coach

De coach kende overigens geen geslaagde start als T1, want Anderlecht ging donderdagavond in de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België onderuit tegen Antwerp (0-1). Een doelpunt na een hoekschop van Vincent Janssen in minuut 46 zorgde ervoor dat The Great Old de Mauves in de terugmatch op de Bosuil ontvangt met een bonus van één doelpunt.

Achter de schermen lijkt Anderlecht intussen wel volop werk te maken van de zoektocht naar een nieuwe trainer. Vrijdag dook er opnieuw een nieuwe naam op: Mohamed Ouahbi, die recent door de Marokkaanse voetbalbond werd aangesteld om met de U23 toe te werken naar de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.

Wereldkampioen U20 met Marokko

Ouahbi is in Marokko ook geen onbekende: hij won in oktober vorig jaar als T1 met de jonge Marokkanen het WK U20. De Belgische coach heeft daarentegen nog nooit een eerste ploeg getraind, al zou daar dus verandering kunnen in komen.


De coach kent de Brusselse club bijzonder goed, aangezien hij er al assistent-trainer was (2015-2016) en jeugdtrainer (2004-2015 en 2016-2021). Volgens Sacha Tavolieri zouden hij en Maarten Martens al eerste contacten hebben gehad met Anderlecht, maar het blijft afwachten wat dat zal opleveren.

Anderlecht

