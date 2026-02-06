OFFICIEEL: Anthony Limbombe (ex-Genk, Club Brugge en Standard) heeft heel opvallende uitdaging beet

Anthony Limbombe zat sinds 1 januari zonder club, maar heeft intussen een nieuwe uitdaging te pakken. De 31-jarige ex-Rode Duivel tekende een contract tot het einde van het seizoen bij een Cypriotische club.

Na passages bij Genk, Lierse, Club Brugge en Standard keerde Anthony Limbombe in september 2023 terug naar België, bij SK Beveren. Afgelopen zomer volgde echter een verrassing.

Limbombe tekende bij Kiryat Shmona in Israël. Daar kwam hij slechts negen keer in actie, zonder te scoren of een assist te geven. Sinds 1 januari was hij transfervrij.

"Ik ben nog altijd ambitieus, ik ben pas 31 jaar: ik kan gerust nog vier à vijf jaar spelen. Ik wil zo hoog mogelijk spelen. Dat kan in België zijn, waar ik momenteel train, maar ik sta ook open voor een avontuur in het buitenland", verklaarde hij toen aan Het Nieuwsblad.

Anthony Limbombe vindt nieuwe club op Cyprus

Bijna een maand later heeft de voormalige Rode Duivel (één cap in 2018 onder Roberto Martínez) een nieuwe club gevonden. En opnieuw kiest hij voor een buitenlands avontuur. De linksbuiten speelde eerder al in Nederland en Israël.

Het is nu officieel: Anthony Limbombe tekende bij Akritas Chlorakas FC, de huidige nummer negen in de Cypriotische competitie. Hij ondertekende een contract tot het einde van het seizoen en hoopt na een moeilijke periode opnieuw zijn stempel te kunnen drukken.



Lees ook... Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'›